泓德能源宣布合併子公司星星電力與星佑能源 強化電力交易競爭力

泓德能源（6873）今（30）日宣布，旗下子公司星星電力股份有限公司（以下簡稱星星電力）與星佑能源股份有限公司（以下簡稱星佑能源）將進行合併，預計於2025 年5月31 日完成。此次合併為泓德集團整體營運布局的重要一環，旨在加速資源整合、提升經營效率，為未來成長奠定更堅實的基礎。

本次合併將依據企業併購法第 19 條規定進行，合併後由星星電力作為存續公司，承接星佑能源之全部權利義務。星星電力與星佑能源分別為泓德能源持股 100%及 90%的子公司，合併將以發行新股方式消除星佑能源 10%的少數股權，對公司股東權益並無重大影響。合併後，品牌名稱將統一為星星電力，持續以一站式智慧能源服務推進市場布局，並確保對員工、客戶及合作夥伴的權益與服務不中斷。

星星電力結合泓德集團資源，專注於綠電與光儲充的配銷、管理與營運，透過資料蒐集、專業分析及智慧雲端系統，為客戶量身打造綠電方案，協助取得綠電憑證以實現減碳與永續目標。 截至 2024 年，星星電力已累計產出近 13 萬張綠電憑證，成功轉供超過 2,300 個據點，總合約電量約達 161 億度。星佑能源則專精於儲能市場，依據最新系統應用與電力市場規則，提供客製化智慧能源管理系統、維運服務及 AI 預測輔助投標策略。截至目前，星佑能源已建置儲能量體達 259MW，其中已併網儲能規模達 60MW，持續鞏固在儲能領域的技術優勢。

星星電力經此次策略性合併後，將結合雙方專業能量 ，發展以電力交易服務與能源資源聚合（Aggregator）為核心的創新型態業務，積極布局虛擬電廠（VPP）與需量反應（DR）市場，協助客戶靈活整合儲能與綠電資源，提升能源自主性並創造額外收益。

泓德能源透過整合集團內部資源，也將進一步強化電力交易、儲能應用及智慧能源管理等關鍵業務，不僅為既有的綠電銷售與儲能服務創造更高附加價值，更將深化在日本、澳洲等電力市場的全球布局，攜手客戶與夥伴共創長期穩健的成長動能。