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前有央行打炒房、後有美國關稅戰 中信：4月買氣較上月掉近二成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據中信房屋統計內部成交件數，4月全國旗下各仲介店頭交易量相較於3月減少約18%，較去年同期減少約31.1%。中信房屋提供
據中信房屋統計內部成交件數，4月全國旗下各仲介店頭交易量相較於3月減少約18%，較去年同期減少約31.1%。中信房屋提供

據中信房屋統計內部成交件數，4月全國旗下各仲介店頭交易量相較於3月減少約18%，較去年同期減少約31.1%。

進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減19.2%、年減32.4%；新北市月減18.8%、年減38.3%；桃園市月減10.3%、年減32.5%；台中市月減17.3%、年減22.7%；台南市月減10%、年減21.7%；高雄市月減12.6%、年減23.8%。

中信房屋總經理張世宗指出，今年4月國內交易量年減幅高達三成以上，相較於去年同期「新青安2.0」利多下所掀起的購屋熱潮相比，當前市場氛圍明顯轉冷。

張世宗分析，4月房市買氣因適逢清明連假、交易天數減少影響外，本(4)月初美國總統川普高舉關稅戰大旗，引發全球政經局勢及股匯市的劇烈震盪，使得消費者信心大受干擾，同步讓房市觀望情緒加重，加上5月報稅季來臨，部分購屋族會優先調整資金配置，放緩進場決策，進一步讓市場交易動能下滑。

張世宗指出，美國對全球對等關稅政策未定下，接下來全球經濟景氣仍面臨不小的風險，加上銀行控管不動產放款資金下，均將抑制購屋民眾的進場意願；若後續無重大政策利多釋出，預期第2季房市難樂觀，房價恐加速面臨修正的壓力。

張世宗認為，目前房市已進入盤整階段，市場天平已明顯轉向買方，對於有資金回籠需求的屋主而言，應順應市場變化，根據行情適時調整售價，以縮短銷售週期、加速成交，避免錯過最佳出售時點。

而對於買方來說，張世宗建議，要以自住需求為主要考量，盡量選擇兼顧生活機能與未來發展性的區域地段，以確保資產價值的長期穩定。

房市 美國

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