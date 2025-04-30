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裕日車豁出去了！NISSAN限量降價 KICKS和SENTRA最多降7.7萬元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕日車兩款車限量降價（裕日車提供）
裕日車兩款車限量降價（裕日車提供）

搶攻年中市場，NISSAN推出超人氣車款SENTRA & KICKS 「超值安心版」，包含原建議售價73.5萬元的ALL NEW SENTRA尊爵版及76.5萬元的KICKS卓越版，各限量100台超值安心價68.8萬元，再加碼「零頭款、日付100元起」優惠貸款方案。不論是校園職場新鮮人或資深NISSAN車迷，都能夠輕鬆無壓力入主人氣優質車款，輕鬆啟動人生新階段。

裕日車指出，ALL NEW SENTRA優惠4.7萬元，兼具嶄新野性外型與豪華房車質感，油耗表現、主被動安全及外型顏值深獲車主支持與肯定，搭載PFCW超視距車輛追撞警示系統及EMPA油門誤踩緊急輔助系統，油耗表現達17.7km/L水準，搭配帥氣外型、智行安全及質感內裝，帶給車主內外兼備與的全新移動感受。

KICKS「超值版」則是限量優惠7.7萬元 TNCAP五星安全認證，主打「外型、安全、便利、動力」四大產品優勢廣受消費者認同與喜愛，成為國產跨界休旅車首選，更領先同級車款首獲TNCAP五星安全認證，動感靈活的設計展現充滿活力與無拘束的生活態度，結合NIM智行科技與標配AVM 360度環景影像監控系統及 PFCW 超視距車輛追撞警示系統，為車主帶來全方位安全守護與自信駕馭體驗。

休旅車 壓力

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