H2U 以田中馬拉松拿下運動賽事產業 「首份國際 SROI 認證」

隨著2025雙北世界壯年運動會（World Masters Games 2025）即將登場，H2U永悅健康（以下簡稱H2U）宣布雙喜訊：不僅榮任本屆賽事官方贊助商，將整合集團七大品牌動能，全方位應援來自全球的壯年選手；同時，由旗下運動筆記主導執行的「台灣米倉田中馬拉松SROI（社會投資報酬率）」報告，也正式通過國際權威機構 Social Value International（SVI）認證，成為全球首份以馬拉松賽事為主題、登錄於SVI官方網站的SROI報告。兩項重大里程碑充分展現H2U在健康運動推廣與永續影響實踐上的領先地位，為推動全人健康與社會共好寫下新篇章。

作為2025雙北世界壯年運動會的官方贊助商，H2U整合旗下早安健康、運動筆記、健行筆記、自行車筆記、籃球筆記、棒球筆記與健身筆記等七大品牌力量，從數位內容到現場互動，全面參與賽事與推廣全民運動。除提供即時賽事報導外，運動筆記精選配速員將於半馬及10公里賽道陪伴跑者穩定前進；健行筆記APP則推出「山林寶石任務」，邀請跑者一同探索雙北山林風光。H2U不僅積極倡議健康生活，更期待藉由參與國際運動賽事的影響力，實踐「全場景健康生活」的品牌精神。

在推動運動賽事永續影響力方面，H2U取得突破性的成就，以台灣四大國際馬拉松之一的「米倉田中馬拉松」為研究標的，送往英國Social Value International（SVI）進行SROI（社會投資報酬率）評估，結果顯示：賽事每投入新台幣1元，即創造高達4.27元的社會價值，其中涵蓋跑者健康促進、地方經濟發展、社區凝聚與文化傳承等多重面向。

這份國際標準認證的報告將田中馬拉松轉化為可量化、具國際認證的永續賽事範例，H2U 表示：「這份報告的誕生是運動界重要里程碑，證明馬拉松賽事能在健康、經濟與社會層面創造實質影響。我們期望這項成果能協助更多組織在推動 ESG 與馬拉松賽事影響力投資時，有一套可參照的國際認可框架。」

H2U作為主導田中馬拉松的 SROI 方法學規劃與認證，是國內少數具備國際認證能力的影響力衡量專業團隊，透過創新的運動科技應用及專業的活動設計規劃，可協助企業或政府將原本單日的馬拉松賽事轉型為延續全年的社會影響力計畫。展望未來，H2U持續以「健康科技、運動推廣、永續影響」為三大核心，深化健康運動生態系布局。從支持全球大型運動盛事到開創運動賽事SROI衡量新模式，串聯個人、社區與社會，持續引領健康運動產業走向全球舞台。