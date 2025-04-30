一桿進330萬元！賓士國際高爾夫球賽 台灣首位一桿進洞獎得主誕生

MercedesTrophy 自 1992 年登台舉辦以來，已有三十多年歷史，今年首次出現一桿進洞獎得主，車主開走價值新台幣 330 萬元的全新 Mercedes-Benz EQE 350+ 一台。

賓士盃每年吸引眾多喜愛高爾夫球的車主齊聚揮桿，更在橫跨超過六十個國家舉行，已成為車壇最受矚目的運動盛事。這不僅僅是專屬於 Mercedes-Benz 車主的運動盛事，更是一個展現球技、交流友誼的平台。今年「2025 MercedesTrophy 賓士國際高爾夫球賽」自 4 月 10 日正式開打，於 4 月 29 日圓滿完成 12 場台灣預賽，累計超過 1,500 位車主共襄盛舉，並決選出 90 位車主好手晉級台灣決賽，將於六月前往越南會安，進行融合頂尖球技與豪華度假的決賽之旅，這也是業界首創的最高規格業餘高爾夫球賽。

「2025 MercedesTrophy 賓士國際高爾夫球賽」最大亮點之一首推30多年來首度誕生「一桿進洞Hole in One」獎項得主。在4月22日中華賓士北二分公司分區預賽中，一位中華賓士車主於桃園大溪高爾夫球場東區第 2 洞精準擊球，一桿命中，開走價值新台幣 330 萬元的全新 Mercedes-Benz EQE 350+ 一台，為台灣賽事寫下歷史新頁。

隨著台灣預賽順利落幕，Mercedes-Benz移師海外舉辦，晉級決賽的 90 位車主選手即將於 6 月 20日至6 月 24 日，前往越南的會安南岸高爾夫球場（Hoiana Shores Golf Club）挑戰台灣決賽，不僅延續賽事高度競技水準，更融合頂級度假體驗。越南會安南岸高爾夫球場是由世界著名設計師 Robert Trent Jones Jr. 操刀設計，被譽為東南亞最具挑戰性的高爾夫球場之一，球場融合了天然海岸線與優美景觀，將為車主帶來非常獨特的揮桿體驗。在五天四夜的行程中，除了能與來自台灣各地的好手們交流球技外，車主們更可以放慢腳步，享受 Mercedes-Benz 精心打造的豪華旅程。