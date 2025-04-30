響應世壯運 安永鮮物、全越運動推動運動補給鏈助攻

2025雙北世界壯年運動會即將盛大登場，崇越集團響應世壯運，旗下安永鮮物、全越運動推動運動補給鏈助攻。 崇越集團今日宣布，組慢壘隊參賽。2025雙北世界壯年運動會有來自全球超過100個國家，逾2.5萬名選手報名參賽，為台灣帶來前所未有的城市運動熱潮。崇越集團也組團參與慢壘賽事，推展健康職場風潮，結合集團旗下安永鮮物與全越運動，秉持運動補給與生活消費概念，結合健康飲食及運動科學，串聯選手、商圈與民眾，打造全民動起來的運動補給鏈。

崇越集團響應2025雙北世界壯年運動會，組隊參加慢速壘球項目，由集團同仁組成代表隊，展現職場以外的運動活力，鼓勵員工養成規律運動習慣，推動職場健康與身心平衡。崇越集團以實際行動落實ESG精神，透過運動凝聚向心力，展現對永續健康與社會責任的重視。

安永鮮物自5/1至6/10推出多重優惠，凡世壯運參賽選手憑證或民眾憑票根，即可享有選手專屬回饋，包括美式咖啡、乳清蛋白飲等飲品買一送一，以及高蛋白營養餐食優惠，如舒肥雞胸、橄欖油漬鮪魚等優質蛋白補給組合，協助選手與運動愛好者在比賽或訓練後增強體力，調節生理機能。另外，至雙北安永鮮物門市消費滿500元，即可獲得XPORTS運動場館或游泳池免費入場券乙張，鼓勵全民動起來。

安永鮮物信義運動中心門市及松山運動中心門市作為此次補給主力門店，特地設置「運動營養補給專區」，打造都會型最佳補給站。除提供高效補給產品，並與「常常好食」聯名推出的營養餐盒，提供地瓜、低GI燕麥棒，實踐日常營養管理，推廣運動生活化概念。

全越運動創立專業運動訓練品牌XPORTS，協助專業運動員與一般民眾提升運動表現與健康素質，積極推動「運動進社區、健康進家庭」的理念。5/10-6/10，世壯運參賽選手憑認證卡，可免費使用XPORTS旗下雙北運動中心之健身房及游泳池，包含臺北市信義運動中心、永春活力館、榮星花園游泳池、新北市鶯歌國民運動中心以及新北市三峽國民運動中心。