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川普出手嚇爛房市 住商：4月交易量慘、年減幅近腰斬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

4月初川普宣布關稅政策，引爆全球股災，並使得全球經濟陷入衰退疑慮，不動產市場也受到衝擊，據住商機構內部資料統計，4月交易量相較3月月減22.9%，惟比去年同期減少46.1%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年第1季因為季節性因素影響，加上市場氛圍不佳，整體房市表現疲軟，雖然3月交易狀況趨穩，不過在目前全球經濟環境震盪，股市表現不佳，加上5、6月又逢繳稅月，相關不利於資金面的消息下，恐怕也很難期待市場在第2季有強勢表現。

住商機構內部資料顯示，六都4月買氣中，北市月減32.1%、年減46.0%，新北市月減30.4%、年減47.0%，桃園市月減10.4%、年減50.9%，台中市月減11.3%、年減28.2%，台南市月減18.4%、年減38.6%，高雄市月減26.5%、年減55.6%；總計全國月減22.9%、年減45.4%。

徐佳馨表示，目前市場上銀行貸款問題不如去年明顯，不過貸款問題已成為交易間最大變數，市場上售案量逐漸增加，雖有屋主態度堅決，但在此局勢下有利於市場修正。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，逐漸有降價個案出現，不過幅度並不大，加上房市資金管制恐怕到年底，加上股市震盪不小，購屋人心態逐漸冷靜，自然也不容易有太強勢表現，如果下半年關稅風波再起，甚至拖累經濟，市場恐怕難樂觀。

房市 關稅

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