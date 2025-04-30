海悅國際「微笑海悅2」獲全國首座「工程黃鑽級」認證

海悅國際開發與悅大建設已完銷建案「微笑海悅2」，30日獲榮獲臺灣營建研究院頒發全國首座「工程碳足跡減碳評估認證-黃鑽級」證書。該案達成減碳率23%、減碳量約等於5座大安森林公園的實質成績。

海悅國際總經理王俊傑表示，已完銷的「微笑海悅2」獲工程黃鑽級減碳評估認證，不僅引領台灣住宅接軌全球減碳趨勢，更期許透過工程減碳，提升大眾對於居住環境永續價值的認知，意義深遠。

面對歐盟2026碳邊境稅啟動，台灣2050淨零政策立法，王俊傑認為「減碳」不再是選擇題，而是建築業做為碳排放重要來源之一，建築業必須主動尋求轉型，因此海悅率先導入臺灣營建研究院的「工程碳足跡減碳評估認證」。

這次海悅旗下自建案「微笑海悅2」與臺灣營建研究院攜手合作，以研究院依據國際標準、結合本土產業特性建立的「減碳評估認證制度」，為建築提供科學且客觀的流程規章；全案透過設計階段優化、營建材料嚴選、及施工工法精進等多重途徑，最終實現高達23%的碳排放減量。

「微笑海悅2」率先取得工程減碳黃鑽認證，不僅兌現海悅對於減碳的企業宣言，更開啟台灣建築業的減碳里程碑。

王俊傑指出，「微笑海悅2」建立起「標準化減碳程序、溯源建材身份證、碳足跡資料庫」三大流程系統，包括先評估碳排檢討，再進行工程發包；為材料廠商提供碳排履歷，並由營建院協助公布優質廠商，再加上實時更新工法及材料數據，達成最佳減碳目標，樹立可依循的減碳路徑，為2050淨零建築藍圖奠定基礎。

海悅表示，2024 ~2025年為企業教育訓練及宣導期，2030年目標減碳35%、2040年減碳50%，預計在2050年達到建築工程類別的碳中和目標，實踐對環境的積極承諾。

王俊傑表示，海悅選擇在「微笑海悅2」完銷之後，投入資源進行碳足跡盤查與減碳認證，此一步揭示了超越短期行銷的企業格局；他強調，海悅的減碳建築、ESG策略並非僅為迎合市場需求，而是內化為企業的核心價值與社會責任，並希望藉此成果，向業界傳達「建築減碳」不僅可行，且能被科學化地評估與落實。

王俊傑指出，旗下自建案「微笑海悅2」是全國首座獲頒「工程碳足跡減碳評估認證-黃鑽級」證書的建築，希望能激勵更多建築同業夥伴，共同投入建築減碳行列。

王俊傑強調，減碳是企業社會責任，也是建築業提升競爭力、邁向永續發展的必經之路；海悅期許，以本次認證為起點，在之後建案中持續累積減碳經驗，從產業到消費者，締造共同參與的綠色建築風潮，為台灣的淨零未來貢獻力量。