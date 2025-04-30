高鐵屏東車站以北地區細部計畫啟動 即起公開展覽30天

屏東縣政府在去2024年8月27日公告實施高鐵屏東車站特定區第一階段，「大南方新矽谷推動方案」旗艦計畫也在2025年初獲行政院核定將於屏東規畫建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，屏東將迎來新的經濟與城鄉發展動能。

屏東縣政府城鄉發展處指出，高鐵延伸屏東各項建設集結屏東市六塊厝地區，除屏東科技產業園區（擴區）、屏東科學園區外，該區北側尚有屏科實驗中學、屏東國際棒球場、國防部慈恩十二村職務宿舍、原凌雲國小校舍及大鵬七村舊址，皆為大型公有土地，縣府為整合高鐵車站周邊土地資源促進公有土地更新活化，協助國軍老舊眷村遷建，積極與國有土地管理機關召開多次機關協調會取得共識，未來採公辦都更方式，引進民間資源開發，加速帶動高鐵屏東車站周邊地區發展。

屏東縣府城鄉發展處指出，本案為高鐵屏東車站特定區計畫第二期發展區，計畫面積29.7公頃，開發完成後可提供商業區8.03公頃及公共設施用地21.68公頃，公共設施用地包含學校用地、運動公園用地、停車場用地及道路用地，占細部計畫總面積約73%，將為高鐵特定區提供運動休閒、文化教育、商業服務完善機能的宜業、宜居、宜學的共榮生活圈，預估可引進2500人，極具發展潛力。

城鄉發展處表示，本案細部計畫、劃定更新地區暨訂定更新計畫草案即日起公開展覽30日，另為使民眾瞭解本案計畫內容，訂於2025年5月22日下午2點，在屏東縣政府南棟大樓301多媒體廳舉行說明會，邀請各界參與，各公民或團體對本計畫有建議或意見，請在公開展覽期間以書面方式向縣府提出，以利後續屏東縣都市計畫委員會審議參考。

公開展覽都市計畫書圖資料可至縣府城鄉發展處都市計畫科、屏東市公所閱覽，亦可至城鄉發展處網站「最新消息」查詢下載（網址：https://www.pthg.gov.tw/planeab/Default.aspx）。