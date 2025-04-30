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浪凡推動跨界整合 月營收力拚突破3億元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

在全球經濟環境挑戰與數位轉型加速的大勢之下，浪凡（6165）積極推動跨域合作與集團化布局，為下一階段成長奠定堅實基礎。近期，公司已與能源與生活產業領域的重要合作夥伴，雲豹集團大股東張建偉先生，展開初步合作架構討論與資源整合評估，雙方就資本協作、事業拓展及數位生態建構等方向，積極規劃未來聯合布局，擴大跨域整合動能。董事長王冠中表示：「浪凡積極尋找能共同開創價值的策略夥伴，期待透過跨界整合，為公司注入更強成長動能，並擴展數位經濟布局版圖，打造更具韌性與創新的企業體質。」

避開風暴 股價突圍　數位體質展現高度韌性

憑藉雲端直播與數位內容為核心業務，浪凡成功避開出口產業所面臨的關稅壓力。2024年全年營收達28.48億元，稅後純益年增逾4倍至7,940萬元，每股盈餘1.04元。

近期股價亦逆勢走強，近一個月累計漲幅超過12%，並順利納入「臺灣中小型A級動能50指數」（ETF代號：00733）成分股，展現高度市場認可。

士林官邸雙階段布局 打造數位經濟創新基地

為強化中長期營運基礎與推進集團化策略，浪凡自2022年起即啟動士林官邸不動產的雙階段購置行動，同年完成總金額約6.8億元的交易，取得台北市士林區中山北路段500至508號部分樓層，2025年初預計再斥資約6.137億元，擴增502號與508號新增樓層物業。

截至目前，浪凡已合計持有超過1,190坪建物空間與420坪地使用權，正式啟動士林基地整合計畫。公司正規劃將士林基地升級為數位經濟創新中心，結合集團總部、品牌展示中心、數位製播場域及策略夥伴共享空間，未來將串連內容生產、運動娛樂、綠能推廣等多元業務領域，打造跨域融合的全新數位生態系。

董事長王冠中指出：「穩健資產布局是浪凡面對變局、掌握新機的重要基石。我們將以士林基地為起點，推動數位生態升級，打造跨界創新平台，迎接下一個成長飛輪。」

展望未來 月營收力拚突破3億元 策略合作驅動成長

展望2025年，浪凡設定「每月營收突破2.5至3億元」為主要營運目標。公司將持續深化內容升級、電商轉換率提升與國際市場拓展，同時積極推進策略合作機會，拓展資源整合與跨域創新的新局面。

針對市場關注的潛在資本合作案，王冠中董事長表示：「浪凡秉持開放且審慎的態度推進每一項策略合作，目前仍處於規劃與評估階段。未來若有具體共識，將依法公告，確保資訊透明，保障所有股東權益。」

穩健中求變 攜手股東開創數位未來

面對全球數位轉型與資本市場新趨勢，浪凡網路科技以穩健升級的體質為基礎，結合資產佈局與策略整合，致力於打造一個韌性更強、成長性更高的數位品牌生態體系。浪凡將攜手全體股東與合作夥伴，穩步邁向數位經濟新高峰。

布局 浪凡

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