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高雄亞灣首件公辦都更案動工 斥資470億元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
亞灣特貿三北基地，港灣「揚帆啟航」建築意象示意圖。市府提供
亞灣特貿三北基地，港灣「揚帆啟航」建築意象示意圖。市府提供

亞灣2.0首件公辦都更案動工。高市府與台電、興富發集團（2542）推動的「特貿三北基地公辦都更案」30日動土典禮，全案總投資金額達470億元、預計於120年底陸續完工，成為結合高科技產業、智慧與淨零建築的全新城市地標。

高雄市副市長林欽榮表示，自亞灣2.0計畫推動以來，高雄已成功吸引台積電（2330）等國際級科技大廠進駐，累計至去年底共有331家廠商落腳亞灣，創造近270億元投資金額及逾575億元產值，帶動高雄轉型成為國際創新科技重鎮。

此外，至今已成功招商簽約31案，累計吸引民間投資金額達1,484億元，113年簽約案件包括：左營高鐵科技之心、O13、Y10、岡山行政中心等案。111年與113年，高雄市促參績效連續榮登全國第一，截至今年3月底也已累積14案、投資金額955億元。

本次啟動的特貿三北基地，規劃總投資達470億元，完工後市府分回獨立1棟2.5萬坪商辦空間，台電分回1棟3.5萬坪的商辦空間，除作研發中心、企業總部與新創辦公場域，提供社區公益空間，未來更將與高雄軟體園區形成完整科技產業廊帶。

基地內也將設置智慧建築設計館、智慧零售體驗館及5G AIoT推廣基金會，推動科技應用普及與產業創新發展，打造新創與青年創業共榮的平台。

高市都發局長吳文彥指出，為提升基地公共空間與都市景觀品質，特貿三北基地規劃60米寬超過5,000坪開放廣場，實設建蔽率僅38.51%，全區綠覆率達75%以上，並規劃取得銀級綠建築與黃金級智慧建築標章、屋頂設置太陽能光電系統、地下停車場配備300座電動車充電樁等措施，實踐淨零友善城市。

另基地南北側各退縮14至15米供基地內部儲車空間，內化衍生車流，並設置立體通廊往西跨越成功路串聯新光公園、往南跨越林森四路接南基地，周邊亦增設500米自行車與人行專用道，提供友善綠色交通環境，落實人本交通，減少碳排放並強化市民生活品質。

吳文彥強調，特貿三北基地經都市設計、環境影響評估、交通影響評估及都市更新等多項審議，就城市景觀、開發外部性、交通衝擊與整體公益性等通盤考量。透過市府、公營單位與民間企業三方合作，成功兼顧產業發展、公共利益與地主權益，實踐多元平衡的開發理念。本案展現高雄市「政府帶頭、民間參與、公私共創」的合作精神，未來可望成為城市更新與產業聚落開發的典範。

亞灣特貿三北基地，港灣「揚帆啟航」建築意象示意圖。市府提供
亞灣特貿三北基地，港灣「揚帆啟航」建築意象示意圖。市府提供

公辦都更

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