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股災衝擊上班族荷包？全聯水餃泡麵節 挑戰20元吃一餐

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
股災衝擊上班族荷包？全聯水餃泡麵節，挑戰20元吃一餐。全聯/提供
股災衝擊上班族荷包？全聯水餃泡麵節，挑戰20元吃一餐。全聯/提供

關稅戰掀起全球股災，小股民們叫苦連天，外加即將到來的報稅季，全聯於5月2日~5月15日祭出「水餃泡麵節」，最低不到20元就能吃一餐，還有CP值最高的冷凍水餃，單顆最低不到1.5元，全聯線上線下同祭出優惠，預計本檔優惠將帶動相關品項業績達雙位數成長。

全聯各種省錢吃攻略一次整理，5月2日~5月15日全店冷凍水餃單筆任2件現折10元，全店速泡麵商品單筆每滿299元現折30元（2機制限實體門市，皆可累折）。每餐以10顆水餃或一包泡麵換算，最低不到20元就能吃一餐，還有近百元的超值餐可供搭配，省錢也能吃得澎湃。在家懶得出門，全聯小時達也同步祭出優惠，5月2日~5月15日冷凍水餃單筆任2件贈100福利點，速泡麵商品單筆每滿299元贈300福利點（2機制皆可累贈），搭配每週四1元買菜，小時達甚至更便宜。

全聯觀察2019~2021年受到疫情影響，最方便又快速的冷凍水餃銷量快速成長，成為家家戶戶必囤美食。除了消費者最喜愛的豬肉、高麗菜豬肉、韭菜、瓜仔雞肉外，過去一年全聯持續網羅各式名店、聯名款及創意新口味，帶動2024年冷凍水餃業績突破12億元，年成長達雙位數。

一年一度水餃泡麵節，不只要吃得省，更要端出新品讓消費者嚐鮮！全聯獨家全新「丟丟妹蝦仁水餃460g(20入)」，將整尾蝦包進Q彈餃子皮內，真材實料鮮嫩爆汁，5月2日~5月15日嚐鮮價單盒239元，買一送一，平均每盒只要119.5元；網路人氣品項，也是2019年獲得米其林指南必比登推介的夜市小吃「小王煮瓜水餃-瓜仔肉/黑金滷肉汁550g」兩種口味神還原老店明星商品，在家也能吃到米其林等級的好味道，5月2日~5月15日每包139元，平均單顆約5.6元。

近年來異國口味泡麵異軍突起，特別是韓式經典風味和南洋酸辣口味泡麵分別主打Q彈麵體、層次豐富的香料，廣受消費者喜愛；2024年全聯麵製品業績突破62億元，把握「水餃泡麵節」檔期，除了超人氣營多珍饌系列下殺每入不到14元外，韓國不倒翁「金拉麵」也推出防彈少年團JIN限定版肖像杯裝麵，吸引粉絲搶購。

不出門也能加入抗漲行列！全聯小時達一鍵下單最快30分鐘送到家，5月2日~5月15日同步祭出「水餃泡麵節」達指定門檻享贈點，冷凍水餃單筆任2件贈100福利點，速泡麵商品單筆每滿299元贈300福利點（2機制皆可累贈）；搭配5月3日~5月11日每週六、日週末加碼，單筆消費滿888元輸入指定折扣碼【便宜到哭】現折100元。搶便宜還有週四1元買菜日，5月8日「有機鴻喜菇/有機雪白菇」折後爆殺價1元，5月15日「小白菜」折後同樣下殺1元，小時達甚至更便宜，守護荷包更有感。

全聯 泡麵

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