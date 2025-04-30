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富邦美術館1周年館慶 露天藝博扶植台灣青年原創藝術家

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
富邦美術館將於5月4日迎來開館一周年，5月3日至4日特別在館外園區舉辦台灣首次露天藝術博覽會——「Light & Love Art Fair」，為周年館慶活動華麗揭幕。富邦美術館／提供
富邦美術館將於5月4日迎來開館一周年，5月3日至4日特別在館外園區舉辦台灣首次露天藝術博覽會——「Light & Love Art Fair」，為周年館慶活動華麗揭幕。富邦美術館／提供

富邦美術館將於5月4日迎來開館一周年，5月3日至4日特別在富邦A25園區舉辦台灣首次露天藝術博覽會—「Light & Love Art Fair」，為周年館慶活動華麗揭幕。

此次藝博以「光與愛」為核心概念，秉持扶植台灣青年原創藝術家的精神，精選28位具潛力的本土藝術家與品牌齊聚一堂。作品涵蓋陶瓷、插畫、塗鴉、羊毛氈、織品、刺繡、木雕等多元媒材，風格橫跨奇幻童話、大自然意象與情感內觀三大面向，展現創意與感動並存的藝術能量。活動免費入場，邀請民眾周末前來逛展，親身體驗一場與藝術、與「光與愛」的心靈邂逅。

此次藝博會雲集多位具獨特創作理念的年輕陶瓷藝術家，以細膩手感與療癒造型注入生活美學。其中隅生心工透過造型特別的人體陶瓷杯，探尋人性本真與自然之美，雙手揉塑之間傳遞出溫暖與治癒力；非人製陶 NONHUMAN MONSTER則以土為語言，創作出擁有有趣的靈魂、帶著毛茸質感的可愛怪獸，讓人會心一笑；泥睡芽的陶瓷杯更以趣味十足的把手吸睛登場，從美式熱狗、香菇到冰淇淋，顛覆你對「杯子」的想像。

插畫與塗鴉作品同樣精彩可期，ChiuRoad Studio帶來探索內在情感的作品，運用腦體、肥墜肉體與四散髮絲等強烈象徵，描繪人們情緒起伏與形變過程，直觸心靈最深處；塗鴉部分則由網路人氣高漲的大腸王領銜，帶來廣為人知的「大腸王寶寶」，線條極簡、擁有QQ瀏海的寶寶臉，在台北街頭早已悄然占據視角，形成獨特的城市文化符號。

藝術不只在畫布上，也藏在材質與手感中。包．手作羊毛氈運用自創工藝技法，將羊毛氈化為栩栩如生的台灣美食，細緻呈現記憶中熟悉的家鄉味；古的木Guwood則以木為紙、刀為筆，從山林自然中汲取靈感，在雕刻老木的過程中，刻畫出屬於每件作品的一段溫柔記憶。這不只是工藝，更是生活與土地之間深刻的對話。

藝術還可以很時尚，現場特設COMMA NAIL油畫視覺美甲體驗區，將印象派大師莫內的經典畫作微縮至指尖，打造獨一無二的指甲畫布。限量開放兩指體驗，讓民眾不只能看展，更能「穿戴」藝術，將美感帶進日常生活的每一寸細節。

非人製陶NONHUMAN MONSTER則以土為語言，創作出擁有有趣的靈魂、帶著毛茸質感的可愛怪獸，讓人會心一笑。富邦美術館／提供
非人製陶NONHUMAN MONSTER則以土為語言，創作出擁有有趣的靈魂、帶著毛茸質感的可愛怪獸，讓人會心一笑。富邦美術館／提供
泥睡芽的陶瓷杯以趣味十足的把手吸睛登場，從美式熱狗、香菇到冰淇淋，顛覆你對「杯子」的想像。富邦美術館／提供
泥睡芽的陶瓷杯以趣味十足的把手吸睛登場，從美式熱狗、香菇到冰淇淋，顛覆你對「杯子」的想像。富邦美術館／提供

富邦 藝術家

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