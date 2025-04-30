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亞灣2.0北基地動工 內政部攜高市打造 5G AIoT 創新聚落

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部國土署副總工程司林佑璘出席。內政部提供
內政部國土署副總工程司林佑璘出席。內政部提供

亞洲新灣區再傳利多！內政部國土管理署30日宣布，位於高雄亞灣2.0特貿三的北基地正式動工，象徵全案已邁入實質開發階段，透過公辦都更模式，北基地未來將引入5G AIoT創新辦公空間及公共服務設施，不僅可加速在地產業升級，還能創造就業、吸引人才進駐，實質落實都市更新的公益性與公共價值。

內政部指出，特貿三基地分為南、北兩區分期推動，北基地鄰近高雄港、市圖總館、展覽館與星光水岸公園等重要設施，區位優勢明顯，未來南北基地整體開發完成後，將串連高雄軟體科技園區，打造智慧產業研發、企業營運與人才培育的創新聚落，進一步促進產業鏈群聚效益，推動高雄成為南臺灣科技創新的關鍵節點。

為推動公辦都更，中央與地方持續合作。內政部說明，目前已核定補助高雄市政府約7,590萬元，全市已簽約及招商中的公辦都更案達17案，透過此機制，將可有效改善都市環境、提供民眾所需的空間與服務，提升城市功能與生活品質，實現宜居永續的都市願景。

今日動土典禮，內政部國土管理署副總工程司林佑璘、高雄市副市長林欽榮及多位地方民代均出席，見證亞灣2.0北基地開發邁出關鍵一步。

「亞灣2.0特貿三（北基地）公辦都更案」舉辦動土典禮。內政部提供
「亞灣2.0特貿三（北基地）公辦都更案」舉辦動土典禮。內政部提供
高雄市特貿三（北基地）完工3D模擬圖。內政部提供
高雄市特貿三（北基地）完工3D模擬圖。內政部提供

內政部 公辦都更 都市更新

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