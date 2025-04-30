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全台最大百貨商場「第一大天地」立柱 2026年底營運

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
D-ONE第一大天地去年6月開工，今天舉行鋼構工程立柱，象徵新里程碑的開始。記者宋健生/攝影
D-ONE第一大天地去年6月開工，今天舉行鋼構工程立柱，象徵新里程碑的開始。記者宋健生/攝影

號稱全台高鐵站區最大招商案「D-ONE第一大天地」，30日舉行立柱典禮， 此案總投資金額逼近300億元，預估可容納800至1,000家廠商，年營業額約350億元，預計2026年底營運，未來將是全台最大的百貨購物娛樂中心。

D-ONE第一大天地基地坐落於烏日高鐵站旁、三鐵共構出入口，第一大國際於2021年11月與交通部鐵道局完成簽約、取得70年設定地上權開發案。

今天的立柱典禮，由第一大國際董事長原島榮一與交通部鐵道局副局長呂新喜、台中市政府 秘書長黃崇典等人共同主持。

原島榮一表示，此案去年6月30日舉行動土儀式，正式展開地下基樁及鋼柱相關工程，今天舉行鋼構工程立柱儀式，是一個新里程碑的開始，未來將全力以赴爭取工程順利進行，並期待百貨購物中心能在明年底完工營運。

原島榮一強調，第一大天地是全台單一量體面積最大的國際級商業開發案，也是全台中以大眾運輸為主體，整體規劃設計的大型商業開發案，未來不但是台中的門戶、台灣的新地標及世界的櫥窗。

過去一年多來，第一大國際邀集眾多國內外規劃設計團隊，傾全力打造國際級新型態百貨購物中心。未來預估可創造單一店鋪年度350億元營收，約1.8萬個就業機會，繁榮經濟並帶動地方的發展。

黃崇典致詞時指出，繼台北101宣布在台中投資後，預計2026年底完工營運的第一大天地，未來將是全台最大的綜合娛樂購物商場，商場總營業面積是台中新光三越加大遠百的1.6倍，台北101的4.8倍。為解決聯外交通問題，市府已啟動國道銜接高鐵站區聯絡匝道規劃，希望中央可以支持。

第一大天地基地總面積4.8萬餘坪，約20個足球場大，不但有全台最大的國際級百貨購物中心，搭配國際五星奢華酒店及國際金融大樓外，更有多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施。

為滿足顧客對精品需求，第一大天地打造全台獨一無二的國際精品大道，將長500米、寬15米、挑高二層約12米高的國際精品大道，精品總營業面積約8,000坪，是全台規模最大的精品場域，足以容納所有精品品牌。

值得一提的是，第一大天地特別打造獨有的國際級亮點設施，包含歐洲風情街、三層挑空超大中央景觀中庭、獨特的戶外街區、網紅景觀大橋、三樓戶外千坪中央廣場、三座沈浸式體驗下沈廣場、國際多功能展示場、劇場及藝術博物館、絕美的屋頂景觀花園等獨一無二的國際級設施。

另外，第一大國際已和國際五星奢華酒店品牌凱賓斯基(Kempnski)簽約，將首度引進凱賓斯基酒店進入台灣市場，初估飯店投資金額近80億元。

凱賓斯基酒店規劃地上24層、地下2層，預計2027年底開幕營運；商辦大樓地上35層、地下4層，樓高185.6公尺。全區預計2028年中完工開幕，整體規模堪稱全台第一。

全台最大百貨購物中心「D- ONE第一大天地」舉行立柱典禮，預計2026年底營運。記者宋健生/攝影
全台最大百貨購物中心「D- ONE第一大天地」舉行立柱典禮，預計2026年底營運。記者宋健生/攝影
第一大天地基地面積4.8萬餘坪，約20個足球場大，未來將是全台最大百貨購物中心。記者宋健生/攝影
第一大天地基地面積4.8萬餘坪，約20個足球場大，未來將是全台最大百貨購物中心。記者宋健生/攝影

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