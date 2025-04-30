4月股災、5月繳稅 全聯推「水餃泡麵節」挑戰20元吃一餐

關稅戰掀起全球股災，小股民們叫苦連天，外加即將到來的報稅季，荷包又要大失血。全聯看準「抗通膨、保荷包」心理，5月2日~5月15日全聯祭出「水餃泡麵節」，最低不到20元就能吃一餐，還有CP值最高的冷凍水餃，單顆最低不到1.5元。期望檔期活動推升相關品項業績雙位數成長。

全聯推出5月2日~5月15日全店冷凍水餃單筆任2件現折10元，全店速泡麵商品單筆每滿299元現折30元（2機制限實體門市，皆可累折）。每餐以10顆水餃或1包泡麵換算，最低不到20元就能吃一餐，還有近百元的超值餐可供搭配，省錢也能吃得澎湃。在家懶得出門，全聯小時達也同步祭出優惠，5/2~5/15冷凍水餃單筆任2件贈100福利點，速泡麵商品單筆每滿299元贈300福利點（2機制皆可累贈），搭配每週四1元買菜，小時達甚至更便宜。

下班回家懶得下廚，冷凍水餃下鍋，不到十分鐘就能輕鬆上桌！全聯觀察2019~2021年受到疫情影響，最方便又快速的冷凍水餃銷量快速成長，成為家家戶戶必囤美食。除了消費者最喜愛的豬肉、高麗菜豬肉、韭菜、瓜仔雞肉外，過去一年全聯持續網羅各式名店、聯名款及創意新口味，包含水餃、鍋貼甚至是主打免水、免油就能煎出酥脆冰花的獨家名店煎餃，都獲得消費者廣大迴響，也帶動2024年冷凍水餃業績突破12億元，年成長達雙位數。

一年一度水餃泡麵節，不只要吃得省，更要端出新品讓消費者嚐鮮！蝦仁大軍攻佔味蕾，全聯獨家全新「丟丟妹蝦仁水餃460g(20入)」，將整尾蝦包進Q彈餃子皮內，真材實料鮮嫩爆汁，一口就愛上，5/2~5/15嚐鮮價單盒239元，買1送1，平均每盒只要119.5元；網路人氣品項，也是2019年獲得米其林指南必比登推介的夜市小吃「小王煮瓜水餃-瓜仔肉/黑金滷肉汁550g」兩種口味神還原老店明星商品，在家也能吃到米其林等級的好味道，5/2~5/15每包139元，平均單顆約5.6元。

明星商品還有它！全聯獨家販售的日系名店「大阪王將」，2024年12月獨家開發與日本同步販售的「大阪王將冰花圓盤煎餃240g」迅速在各大社群平台掀起開箱熱潮，結合大阪王將獨門配方與台灣獨家技術，烹調不需任何食用油或水，只需將煎餃整塊放入平底鍋，蓋上鍋蓋煎烤後即可享用飽滿多汁又酥脆的冰花煎餃，5/2~5/15每包特價119元；「大阪王將煎餃256g(16入)」5/2~5/15每包特價139元；另外還有經典「大阪王將QQ水餃子/水餃450g~500g(25入)」5/2~5/15每包特價149元，平均單顆只要6元，在家省荷包也能享受名店好滋味。

報稅季省錢首選看這邊，「奇津旺餃高麗菜豬肉1,700g (約100粒入)」清爽蔬脆口感，搭配嚴選豬腿肉多汁飽滿，5/2~5/15每包特價147元，平均單顆超便宜只要1.5元；同樣也是高CP值省錢必吃「奇美冷凍熟水餃 高麗菜豬肉/素食1,275g」，5/2~5/15每包特價124元，平均單顆1.7元，煮、蒸、煎都很合適；素食口味首推「義美素食水餃高麗菜1,050g」5/2~5/15每包特價129元，平均單顆2.2元，20顆下鍋，一餐不到50元CP值超高。

省錢吃一餐，除了水餃也少不了泡麵，搭配雞蛋、蔬菜，以及各式肉類等生鮮食材也能吃的滿足，到全聯就能一站購足！近年來異國口味泡麵異軍突起，特別是韓式經典風味和南洋酸辣口味泡麵分別主打Q彈麵體、層次豐富的香料，廣受消費者喜愛；2024年全聯麵製品業績突破62億元，把握「水餃泡麵節」檔期，除了超人氣營多珍饌系列下殺每入不到14元外，韓國不倒翁「金拉麵」也推出防彈少年團JIN限定版肖像杯裝麵，粉絲們準備手刀衝門市搶購。

「韓國不倒翁金拉麵(原味)杯麵65g」主打道地韓式麵體Q彈有勁，搭配濃郁湯頭和香菇鮮香滋味，5/2~5/15每杯特價38元，有原味、辛辣兩種口味，防彈少年團JIN限定版肖像杯勢必吸引粉絲收藏！金車經典漢寶系列推出新口味「金車漢寶肉燥擔仔風味麵72g」秘汁肉燥打造臺南國宴級的熟悉好味道，5/2~5/15每杯特價25元；乾杯麵首推「味味A炒泡麵 爆香三杯風味112g」經典不敗台式三杯風味，5/2~5/15每杯特價29元。

不到20元吃一餐，鎖定各式包麵下殺，國民美味經典不敗「統一麵蔥燒牛肉風味(包麵) 90gx5入」5/2~5/15每袋特價78元，平均單入只要15.6元；全聯新上市「維力大乾麵三杯雞風味95g x5入」5/2~5/15每袋特價79元，平均單入只要15.8元；南洋風超人氣品項「營多珍饌系列印尼極品炒麵80g x5入」5/2~5/15每袋特價69元，平均單入只要13.8元；每入下殺不到10元的「味丹福利麵館湯麵蔥燒牛肉72gx5入」5/2~5/15每袋特價49元，平均單入只要9.8元。買多搭配滿額現折省更多，月底不吃土就趁這波一次囤貨。