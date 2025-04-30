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關稅陰霾再起 雲品盛治仁：已視為「另一場疫情」全面備戰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
雲品董事長盛治仁30日出席「雄獅x君品Collectionx臺鐵」記者會。記者嚴雅芳/攝影
雲品董事長盛治仁30日出席「雄獅x君品Collectionx臺鐵」記者會。記者嚴雅芳/攝影

面對美國總統川普再度掀起關稅議題、全球市場籠罩在貿易不確定性之中，雲品（2748）董事長盛治仁30日表示，雖然集團本身非出口導向產業，但對整體經濟環境高度關注，並已將此波變局視為「另一場疫情」進行最壞情境的準備。

雄獅旅遊、臺灣鐵路公司與君品Collection於今日舉行記者會，宣布「鳴日廚房」再次跨界突破，打造移動的「米其林饗宴」。鳴日廚房全新菜單，邀請頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、雲品國際西餐行政主廚王輔立共同領軍。

談及近期的關稅議題，盛治仁指出，川普祭出對等關稅政策將對台灣出口產業造成實質壓力，進而拖累國內消費動能。他坦言，儘管雲品主營觀光與餐飲業，但台灣整體經濟結構出口占比高，一旦出口商營運受挫，便會牽動就業與內需市場，連帶影響消費意願，觀光與餐飲業也無法置身事外。

他分享，近期已有來自中南部的出口型企業，因應經濟前景不明朗，開始暫停員工旅遊與相關團體活動，這類縮手行為是景氣趨緩的前兆之一，雲品內部亦據此啟動應對機制，並評估多項營運情境。

然而，盛治仁也未全然悲觀。他分析，美國內部零售通路如沃爾瑪（Walmart）、Target等業者已出現庫存短缺、貨架空置情況，反映高關稅對商品流通的實質衝擊。「這樣的現象，最終會讓美國消費者將責任歸咎到執政黨與總統身上，川普不會讓這個狀況持續太久。」

盛治仁認為，川普具備強烈政治風格，擅長在壓力中尋求出路並對外宣稱勝利。他預期川普最終將在國際談判中尋找台階，對外宣示「已為美國爭取最大讓步」，然後快速落幕此波貿易爭端。

雖然短期內充滿變數，但盛治仁認為，政策震盪之後仍可能迎來轉機，企業關鍵在於備戰能力與調整速度。他強調，雲品將持續穩健經營，同時強化內需與高端體驗服務，厚植體質以因應市場波動。

川普 盛治仁 雲品

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