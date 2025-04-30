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智寶國際攜手合作夥伴 孵化影視 IP 公司「劇集文創」

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

智寶近日旗下子公司「翔英融創」與中華投資、尚呈投資共同投資的影視IP孵化公司「劇集文創」正式成立，以「扶植台灣文化輸出國際」為公司願景，希望藉由跨產業合作，攜手推動「IP影視化」與「影視IP化」投資及合製。透過打造及持有優質IP版權，開發各項附加價值產品，衍生多元業務及收益，不僅創造穩定的內容產製與授權模式，挹注公司穩健獲利方程式，亦以拓展觸及國際市場業務為目標，助力台灣文化的軟實力，提升國際知名度、影響力、接軌國際市場！

展望未來，智寶國際集團營運版圖仍持續擴大建立完整的ACG產業生態圈，除了2025年尚有超過20個歷經3-5年期間之自行開發或代理發行的國際動漫遊戲IP，即將於今年第三季起陸續發表上市，手握亦有超過100個自行開發或代理發行之動漫遊戲IP陸續開花結果，加上孫公司「劇集文創」的正式成立，創造整體營運規模持續放大。

智寶 漫遊

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