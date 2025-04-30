雄獅X臺鐵X君品 Collection 打造移動「米其林饗宴」

雄獅旅遊（2731）、臺灣鐵路公司與君品Collection於30日舉行記者會，宣布「鳴日廚房」再次跨界突破，打造移動的「米其林饗宴」，全新菜單邀請連續七年榮獲米其林三星頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、型男主廚王輔立，中西雙廚共同領軍打造融合傳統與創新料理的全新菜單。

雄獅旅遊表示，這次如結合頤宮招牌、列車限定的「釋迦口味炸豆腐奶」、主廚獨門「山海之間的浮嶼花瓷四頭鮑漢堡」，以及創意擬真「臺鐵便當造型甜點盒」等。「鳴日廚房」行程預計第三季正式啟航，一日遊每人18,800元起，4月30日上午10點於雄獅旅遊官網正式開賣。

雄獅旅遊表示，「鳴日廚房」自營運以來邁入第三年，獲得國際殊榮已成為台灣之光，不僅是國內最頂級的觀光列車，更持續透過結合臺灣美景與料理，打造視聽嗅味觸的五感體驗，成為翻轉國內鐵道旅遊的代表。本次優化聚焦於「米其林餐飲」、「行程深化」、「尊榮服務」三大亮點。餐食方面，特別與君品Collection合作，邀請米其林三星主廚及其團隊，設計兼具風味與質感的移動饗宴；行程規劃強調食農體驗，如走訪成功魚市場、臺東茶園品茶，深入探索在地飲食文化；服務方面，則限量接待54位貴賓，配備超過20位專業服務人員，提供近一對二的尊榮服務。

列車上提供全台各地小點心、精選飲品及手工冠軍咖啡，並與臺灣品牌「茶籽堂」合作，將來自台東在地原料「肖楠葉純淨洗手露」陳設於列車，提升旅程精緻度。雄獅期盼透過此次全方位優化，持續深耕本地市場，同時吸引更多國際旅客，展現臺灣文化魅力。

雲品國際（2748）表示，在這個充滿變革的時代，旅行，不再只是移動，而是深度感知土地與文化的過程。雲品國際秉持對美學、永續與在地精神的堅持，與雄獅旅遊、臺鐵攜手，透過「鳴日廚房」重新定義臺灣鐵道旅行。結合米其林星級料理，將臺灣山海風土的滋味，轉化為移動中的藝術饗宴，讓每一段旅程，都成為體驗臺灣之美的絕佳平台。未來，雲品國際將持續以創新與熱情，串聯飲食、旅宿與文化，開創更多令人嚮往的美好時刻，讓世界看見臺灣的無限魅力。

鳴日廚房全新菜單，邀請頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、雲品國際西餐行政主廚王輔立共同領軍。陳偉強主廚擁有近五十年料理資歷，在烹飪過程中注重食材的選擇與搭配，在他的手中，每道菜都如同一件精緻的藝術品；王輔立主廚則擅長以創新手法詮釋經典風味，並多次受邀美食節目擔任客座主廚，以親切風格與深厚專業廣受肯定。同時，君品Collection服務團隊則專注於餐飲體驗的呈現，從餐點介紹到整體氛圍，皆以專業標準執行，致力打造舒適且高品質的用餐體驗。

團體行程部分則全新規劃，一日遊結合食育主題，前往「洄遊吧」介紹多樣在地魚種與永續漁業的捕撈方式，並前往七星潭深入了解海岸生態與海洋保育觀念。或安排「原住民野菜學校」，由原住民族導覽老師親自講解野菜的種植與應用，讓旅客實地體驗食育精神，一日遊行程每人18,800元起；二日遊行程獨家推出「海光走讀」活動，邀請在地達人引領旅客漫步成功小鎮，探索其歷史變遷與文化故事。