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北市首季預售案量「季減年增」 小型住宅推案成新主流

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

北市地政局30日發布「114年第1季預售建案動態季報」顯示，今年首季預售建案申報數雖較前一季減少12.9%，但與去年同期相比仍成長3.85%；年累計申報案數達126件，較去年同期大增近三成，代表雖然近期房市明顯轉趨保守，但整體推案動能仍穩定向上，市場回歸理性發展。

根據統計，本季台北市共計12個行政區有預售案申報，建案集中於中山區、大安區與內湖區，從產品型態來看，住宅用途仍為主力，占比超過八成，且以80戶以下的小型社區最為常見，占整體案量近六成，顯示開發商普遍轉向推出精緻化、小規模的住宅產品，以降低市場風險、迎合自住買盤，也反映出消費者對中小坪數住宅的需求強勁。

在保障購屋人權益方面，地政局針對預售建案的買賣定型化契約進行全面檢閱，結果顯示仍有部分案件存在條文不合規情形，本季檢視後發現合格率最低的五大項目包括停車位標示不清、通知交屋期限設計不當、共有部分點交方式不明、貸款條件設計對買方不利，以及稅費負擔未妥善釐清，雖然所有住宅建案皆設有履約擔保機制（以「價金信託」與「不動產開發信託」為主），但契約內容仍應提高透明度與合法性。

此外，針對民眾關注的購屋預約單（俗稱「紅單」）亂象，地政局也加強查核機制，2025年第1季共查核18案，僅1案契約內容未達規定，其餘皆符合法令，顯示新法上路後，市場已有初步改善，紅單不得轉售，且不得包含對買方不利條件，購屋民眾應詳閱契約、審慎評估。

本季預售市場呈現「推案保守、產品小型化、契約仍須提升」的趨勢。地政局表示，將持續監督建案申報與契約內容，並呼籲民眾購屋時應上網查閱建案備查資訊，保障自身權益。

人權 建案

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