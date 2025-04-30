雲品國際董座盛治仁：美大型零售商喊貨架快空了 關稅戰有望近尾聲

雲品國際（2748）董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁30日分析川普發動全球關稅戰看法，當美國大型零售商Walmart、Target已經傳達貨架快要空了，這些已經傷害到美國人的生活，相信川普關稅戰應該快要明朗化。

雄獅旅遊、臺灣鐵路公司與君品Collection於30日舉行記者會，盛治仁對於川普對全球發動的關稅戰提出看法，內需型產業不是第一階段受害者，然而如果這個問題無法解決，長期是會受到波及。尤其台灣是出口導向，關稅這件事情拖太久，各大行業在旅遊規劃上就會緊縮，觀光產業也必須要有憂患意識，雲品集團就是把它當成另外一個疫情來做準備。

雲品集團先以最壞的情況來考量，當然不希望發生，到目前為止，根據國際上的各種訊息，感覺美國應該不會讓關稅戰繼續持久下去，因為美國民眾如果受到各種損害，一定會直接怪在川普身上，所以川普最終所有的壓力會回到他自己。

盛治仁進一步指出，美國幾個大的零售商已經主動告訴美國官方「我們的貨架快要空了」，當美國人到Walmart、Target結果發現貨架沒有東西可以買的時候，立刻執政黨的壓力會大到無法形容，在一個比較樂觀預期、這樣龐大的壓力之下，川普應該會很快的把這個事情劃下一個句點。

以這場關稅戰，除了中國大陸外，大家都想和美國談，美國只要宣稱關稅戰勝利，面子也贏了，然後關稅戰告一段落，也能讓美國人的生活一起恢復正常，這樣的發展也符合川普的個性。

對於國內所有企業，包括內需型的觀光產業，這樣發展是最好，大家就回到比較正常的一個經濟狀態，觀光產業屬於第二波也能喘一口氣；不然大家的消費就會慢下來，如果持續太久對大家都不是好事情，觀光產業也會開始很緊張。