關稅陰影籠罩 雄獅總經理：個人旅遊熱度不減、企業團轉觀望

儘管市場關注美國總統川普關稅政策可能對旅遊市場帶來的影響，雄獅旅遊（2731）總經理黃信川30日表示，今年整體旅遊銷售情況仍佳，特別是個人旅遊需求穩定，第3季商品早在第1季幾乎完售，第4季的行程也接近滿檔。不過企業旅遊則因市場氛圍轉變而顯露遲疑，部分企業對第4季員工旅遊採觀望態度。

雄獅旅遊、臺灣鐵路公司與君品Collection於30日舉行記者會，宣布「鳴日廚房」再次跨界突破，打造移動的「米其林饗宴」，行程預計第3季正式啟航，並於今日上午正式開賣。「鳴日廚房」自營運以來邁入第三年，不僅是國內最頂級的觀光列車，更持續透過結合臺灣美景與料理，打造視聽嗅味觸的五感體驗，成為翻轉國內鐵道旅遊的代表。

談及美國對等關稅對觀光業景氣的影響，黃信川指出，目前可以感受到企業旅遊延後，主因與企業規模、風險評估有關，但個人旅遊目前尚未受到明顯衝擊，反映消費者仍有強烈出遊動機。他強調，雄獅已著手規劃2026年行程，目前主力推廣明年春節與第2季商品，並持續開發因應不同目標族群的創新產品。

隨著市場逐漸回溫，雄獅今年業績也可望超越去年水準，第1季表現亮眼，第2季延續動能，團隊現階段正全力衝刺明年第1季的營運目標。黃信川表示，旅遊市場正在加速轉型，從過去「打卡熱點」、「metoo式」跟風行程，轉向重視個性化、經典回憶與深度體驗，客製化小包團與迷你團成為新趨勢，消費者越來越重視專屬與差異化的旅遊服務。

看好高品質旅遊市場潛力，雄獅積極拓展鐵道旅遊版圖。2024年國內鐵道產品貢獻約5億元營收，2025年國內外鐵道旅遊業績目標挑戰8億元，主要動能將來自海外產品的拓展。除了既有的加拿大景觀列車，雄獅也將推出結合自然景觀與特色體驗的澳洲荒野列車旅遊，可在荒野用餐、欣賞日出與星空晚宴，另有規劃中的瑞士冰河列車等特色行程，持續強化海外鐵道商品的多樣性與獨特性。

面對高齡社會與多元需求，雄獅也著重旅遊體驗的細膩升級，不僅在產品設計中納入更貼近銀髮族的行程節奏與服務流程，也強調「為我而做」的專屬感。黃信川指出，雄獅團隊內部持續提升服務細節與體驗設計，讓每一位旅客感受到貼心、獨特且有記憶點的旅遊體驗。