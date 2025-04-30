川普豁免部分汽車零組件關稅 市場看東陽、胡連等受惠

美國總統川普豁免部分汽車零組件關稅，法人機構表示，此次關稅對於AM市場並無明顯影響，東陽（1319）、胡連（6279）、智伸科（4551）等供應鏈營運有望受惠。

川普簽署最新公告，正式調整汽車與零組件的進口關稅架構，核心目標在於透過「關稅抵免機制」，鼓勵汽車製造商將產線回流美國、或優先採用本地製零組件。根據公告內容，凡於美國境內組裝的汽車，將可獲得部分關稅抵免。首年的抵免比例為美國生產的汽車零件製造商建議零售價（MSRP）的3.75%，次年則為2.5%。

法人機構表示，簡單來說，第一年，整車零組件的關稅將最多減免3.75%，意味最多15%零組件將獲得關稅減免。第二年，整車零組件的關稅最多減免2.5%，意味最多10%的零組件將獲得關稅減免。此公告對於申請關稅減免超過批准額度的進口商規定嚴格的處罰措施。

此次關稅調整意圖減輕美國汽車製造商的成本負擔，但豁免比重並不高，且只針對在美整車組裝。而整車輸入以及其他汽車零組件仍需負擔關稅25%。此次政策也同步設置嚴格處罰條款，以防企業濫用抵免機制，並強化產地申報透明度與審查機制。若後續汽車關稅未再次調整，美國新車價格、汽車零組件價格將相對上漲，東陽、胡連、智伸科等供應鏈有望受惠。