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川普嚇爛房市 四月交易慘淡！房仲：經濟差，房市難回春

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
大家房屋指出，如果下半年關稅風波再起、拖累經濟，市場更難樂觀。南港房市示意圖。圖／本報系資料照
大家房屋指出，如果下半年關稅風波再起、拖累經濟，市場更難樂觀。南港房市示意圖。圖／本報系資料照

原本以為四月延續三月交易熱度，沒想四月初川普宣布關稅政策，引爆全球股災，並使得全球經濟陷入衰退疑慮，不動產市場也受到衝擊，根據住商機構統計，全台4月交易量相較3月月減22.9%，惟比去年同期減少46.1%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年第一季因為季節性因素影響，加上市場氛圍不佳，整體房市表現疲軟，雖然3月交易狀況趨穩，不過在目前全球經濟環境震盪，股市表現不佳，加上5、6月又逢繳稅月，等等不利於資金面狀況下，恐怕也很難期待市場在第二季有強勢表現。

統計顯示，各區表現上，相較於上月與去年同期，北市月減32.1%、年減46.0%，新北市月減30.4%、年減47.0%，桃園市月減10.4%、年減50.9%，台中月減11.3%、年減28.2%，台南月減18.4%、年減38.6%，高雄月減26.5%、年減55.6%，全台月減22.9%、年減45.4%。 徐佳馨表示，目前市場上銀行貸款問題不如去年明顯，不過貸款問題已成為交易間最大變數，市場上售案量逐漸增加，雖有屋主態度堅決，但在此局勢下有利於市場修正。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，綜觀近期市場，逐漸有降價個案出現，不過幅度並不大，加上房市資金管制恐怕到年底，加上股市震盪不小，購屋人心態逐漸冷靜，自然也不容易有太強勢表現，如果下半年關稅風波再起，甚至拖累經濟，市場恐怕更難樂觀。

房市 關稅

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