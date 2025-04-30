川普出手嚇爛房市 房仲：四月交易慘淡
川普宣布關稅政策，引爆全球股災，不動產市場也受到衝擊，根據住商機構統計，全台4月交易量相較3月月減22%，比去年同期減少46%。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，3月房市交易狀況趨穩，原預期4月進一步回溫，未料川普出手嚇爛股市、房市。由於5、6月逢繳稅月，在資金面不利狀況下，很難期待市場在第2季有強勢表現。
各區表現上，相較上月，北市月減32%最多，新北也減三成，其他四都減幅10%~26%。
相較去年同期，高雄年減55%最多，桃園也腰斬大減5成，雙北均減四成，台中、台南減少二到三成。
徐佳馨表示，目前市場上銀行貸款問題不如去年明顯，不過貸款問題已成為交易間最大變數，市場上售案量逐漸增加，雖有屋主態度堅決，但在此局勢下有利於市場修正。
大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，近期市場有降價個案出現，不過幅度不大，由於房市資金管制持續，加上股市震盪，房市不容易有太強勢表現，如果下半年關稅風波再起，甚至拖累經濟，市場恐怕更難樂觀。
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