iMarine 航港發展資料庫 增加新聞關鍵字訂閱功能

交通部航港局iMarine航港發展資料庫為提供更優質之服務，全新的「新聞訂閱」功能上線，讓使用者設定關鍵字就可即時獲取國內外海運新聞資訊，確保不錯過任何重要動態。

航港局為因應海運數位化發展及資訊共享趨勢，於112年將既有的航港發展資料庫進行大幅改版，並於當年10月23日正式升級為「iMarine航港發展資料庫」，提供一站式的航港資訊服務；該資料庫不僅呈現全球海運指數、臺灣數據統計、航港法令及國際組織動態等重要資訊，更運用人工智慧(AI)技術自動蒐集國內外新聞社群(包含8個國外網站及19個國內網站)，每日提供約50則海運新聞訊息，每小時更新1次，並自動翻譯、分類，針對熱門議題以文字雲方式呈現，讓使用者一目了然時下最熱門的議題。

航港局表示，iMarine上線後，使用率較改版前顯著增加，據統計，113年1至9月瀏覽人次11萬人，較112年同期舊資料庫增加90%(iMarine於112年10月上線，爰比較新舊資料庫1至9月同期瀏覽人次，以完整呈現差異)，又截至114年4月15日，網站瀏覽人次已超過19萬人；其中最受歡迎的功能即為「海運焦點新聞」，其瀏覽量占整個網站瀏覽量的34%。本次推出的「新聞訂閱」為會員專屬功能，使用者登入iMarine後，可設定1個以上的關鍵詞進行新聞訂閱，系統每日 將依關鍵詞執行精準推播，並以電子郵件方式將相關連結傳送至用戶端。此功能不僅提供個人化新聞體驗，更大幅提升資訊獲取的即時性與便利性，減省使用者新聞瀏覽與查詢的時間，滿足現代社會高效率的資訊傳播需求。

另，航港局為配合國家政策，提升政府資料開放之質與量，將iMarine中53張「快捷報表」之資料欄位進行格式標準化，置於政府資料開放平臺，該53張報表並已通過「可取得性」、「易於被處理」及「易於理解」等3面向之評核，取得金標章，可有效促進資料加值應用，並減少公部門與民眾資訊不對稱問題。

此外，航港局持續以「使用者導向」不斷精進iMarine的功能，近期也新增了「十大常用功能」及「手機版」的網站導覽影片，期能有效引導初次接觸iMarine的使用者，可快速入門，更讓網站瀏覽的模式有更多元化的選擇。未來，航港局將持續落實資料開放，提供民眾豐富之航港資訊，並進一步優化服務，帶給使用者更優質的體驗。快到iMarine航港發展資料庫(https://imarine.motcmpb.gov.tw/)，感受數據整合與資訊科技帶來的便利。