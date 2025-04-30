立委關切華航 CI753 調查進度 民航局1個月給初步報告

立法院交委會30日召開「近期我國航空、鐵路運營安全事件之檢討與改善及台鐵票價調整方案」專題報告，立委關心近期中華航空所發生的CI753轉降小港機場事件，此事件發生兩周但相關完整報告都尚未給予，對此，民航局長何淑萍允諾一個月內給予初步報告。

國民黨立委洪孟楷指出，針對4月13日華航發生的航行中引擎故障轉降高雄機場事件，根據運安會的說法非屬「重大運輸事故之範圍」未立案調查，但運安會的功能應該是防範於未然，並不是發生重大事故後，民航局是否應該要先針對預先防範做處置。

運安會表示，當然防範於未然是最好的，但是他的航空器並未損害，因此非屬「重大運輸事故之範圍」未立案調查。

洪孟楷追問，對於華航的單方面說法，這樣的說法，民航局是否已經有掌握，在這次的事件中，華航並非選擇最近的胡志明市，而是選擇到小港機場，

交通部長陳世凱表示，當時駕駛是有判斷當時鄰近的機場的氣候狀況，相關的操作華航都已經有給予說明，至於當時的相關資料，民航局正在調取資料中，這部分也會要求要查明清楚。

洪孟楷也提到，當天天氣狀況資料並沒有這麼難調，當天胡志明市與馬尼拉的氣候狀況都是可以的狀況，從事發至今已經兩周，主管機關只有片面聽取華航的說明，這樣不夠專業也沒進到監管機關的責任，交通部應該要站在飛航專業來精進飛航安全問題，而華航此次事件至今，仍持續受到外界關注，到現在相關的飛航紀錄及資料都沒有掌握，是否應該要立案調查。

陳世凱表示，相關資料都還需要將過專業判斷，且相關氣象資料民航局都有掌握，只是說資料還需要分析。

民航局長何淑萍也現場允諾會在一個月內給予初步調查報告。

根據報告指出，此次事件發生經過，中華航空董事長高星潢在報告也提到，CI753於飛行途中遭遇單一發動機失效，當班飛行組員依據AIR BUS A350飛機操作手冊規範，依儀表板顯示「可飛往最近合適機場降落」，經飛航組員與總公司聯合管制處、維修單位共同評估鄰近機場接預報有雷雨生成。

高星潢說，相較之下，飛航組員對於台北出發沿途航路狀況均已充分掌握，風向穩定且無降雨，考量單發動機操作安全與各機場天際狀況，排除潛在風險機場後，由機長最終決定選擇高雄作為轉降機場，降低因天候變化造成的潛在操作風險。

高星潢說，華航決策皆以安全第一的政策進行評估及處置，確保航機操作安全，且機長與公司相關專業團隊完成轉降決策後，即啟動地勤應變流程，針對轉降高雄與後續旅客接運安排，華航以確保旅客權益獲得最大程度保障為優先考量。