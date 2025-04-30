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北市四大熱門社宅1.7萬人搶租！5月2日公開抽出幸運兒

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
興隆社會住宅A區。北市住都中心提供
興隆社會住宅A區。北市住都中心提供

北市興隆社會住宅A區、樟新水岸、經貿及六張犁社宅1、2區招租案反應熱烈，自3月31日起開放申請，至4月14日截止，共收到逾1萬7千件申請案。北市住宅及都市更新中心已完成名冊彙整，並將於5月2日下午2時辦理公開抽籤作業，並同步提供網路直播服務，民眾可透過住都中心YouTube直播、住都中心Facebook粉絲專頁或住都中心官方網站連結至YouTube平台。

為避免現場人潮擁擠與舟車勞頓，北市住都中心建議，申請人應多加利用線上直播資源，當日晚間10時起，亦可至安心樂租網輸入身分證字號，查詢抽籤序位。

北市住都中心說明，抽籤作業完成後，將依序通知中籤者進行資格審查。經審查合格者，後續將安排看屋、選屋及辦理簽約與公證事宜，如對承租流程有疑問，可直接洽詢住都中心資產經營部。

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