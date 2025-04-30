歡慶120歲！「臺中驛呷百二」即日起登場重現百年風華

臺中車站今年5月迎來建站120周年，「臺中驛呷百二」慶祝活動自即日起至5月26日熱烈展開。為呈現百年來的歷史軌跡，臺中驛鐵道文化園區規劃經典時光展，在舊站展出12幀記錄車站重要時刻的經典照片，並復刻80年代車站大廳內的餐旅販賣台。

另有鐵道書展、戀戀鐵道影片特映及三代同堂生日慶，和民眾一起重溫舊時生活況味。

「臺中驛呷百二」由臺中驛鐵道文化園區、臺鐵臺中站及臺中市政府共同主辦。臺中驛鐵道文化園區副總經理林宛玄說，臺中車站第一代站體於1905年5月15日啟用，帶動了臺中市的城市規劃及繁榮，「雖然我們參與不了百年前建站時的意氣風發，但現在我們可以藉由臺中驛呷百二活動，與這重要的歷史記憶對話」。

系列活動由「120經典時光展：說.時.縮實 這裡的每一刻都有故事」揭開序幕，即日起至5月26日在臺中驛大廳，展出12幀由前輩攝影師余如季拍攝的精選照片，述說12個臺中車站的重要變遷時刻，例如九二一大地震中車站受損樣貌，山牆與建築主體脫開、拱樑及承重牆龜裂，重現大自然反撲時留下的無情傷痕。

80年代的臺中驛車站大廳有餐旅販賣台，販售書報、飲料、點心及各式伴手禮，是旅客的重要補給站。「120經典時光展」特別復刻販賣台，販售臺中市名產太陽餅及120週年紀念商品。此外，鐵道模型職人徐志綱也展出4座作品，其中的臺中車站二代站重現大廳、月台眾多旅客候車場景，甚至還有一位擦鞋爺爺。

臺中驛鐵道文化園區也邀請各界共襄盛舉。以「鐵道文化」為館藏特色的臺中市立圖書館烏日分館，即日起至5月18日，每週末於舊站月台推出鐵道書展，週週更換選書。

「中山73影視藝文空間」5月將推出「戀戀鐵道」免費獻映，首推由金馬影后陸小芬主演的《看海的日子（臺語版）》，片中的藍皮列車述說舊時情懷；弘道老人福利基金會的不老導覽員，則將以溫柔視角帶大家走讀車站120年的軌跡。

5月15日當天為三代同堂生日慶，臺中站新站第三月台將展示國寶級蒸汽火車CK124，歷屆站長也將回娘家共話當年；另有限定導覽，帶民眾認識車站的百年故事。舊站內有臺中郵局的臨時郵局，提供當日限定紀念郵戳及多款郵局專屬紀念商品。