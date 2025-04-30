哈佛金童搶下台北雙星案 通力總座讓芬蘭品牌翻轉市占

芬蘭品牌通力電梯（KONE）是世界第二大電梯設備業者，但在台灣，即便拿下桃機、捷運、晶圓代工龍頭等標案，但知名度相對日系及本土品牌顯得格外低調，通力董事總經理劉繼然去年上任後隨即拿下台北雙星雙塔供貨資格，他的目標3年讓台灣市占翻倍，這家低調的百年巨人能否成功？

一身俐落西裝，47歲的通力電梯董事總經理劉繼然2024年10月新走馬上任，半年來已經交出第一張亮麗成績單：成為台北雙星雙塔摩天大樓電梯供應商。但不止步於此，劉繼然接受訪問指出，已經擬定三項策略，要加速擴大台灣市占，目標是讓文化含蓄內斂的芬蘭品牌讓客戶有感。

劉繼然哈佛MBA畢業，有史丹佛國際關係與音樂系雙學位，走入他辦公室，只能用極簡風形容，除了標準的OA辦公桌及四張會議椅跟文件櫃，就只有桌上的電腦，桌上一隻彩色木雕小鳥是唯一的個人風格物件。

劉繼然解釋，桌上的木雕，是三年前前通力大中華區老闆退休時留給他的紀念品。2018年他還在康寧工作，在獵頭圈工作的同學推薦他跟通力高管見一面，由於對電梯行業不熟，他第一時間沒有動念，經不起同學再三推薦才見了一面，沒想到深談後，他立刻察覺該主管值得追隨，因而轉行到完全陌生的電梯行業，改變了他的人生方向。

大中華區是通力電機業務的一級戰場，中國大陸也是全球最多新裝設電梯的國家，更是通力最大業務來源，劉繼然負責大中華區戰品戰略及市場部，跟芬蘭保持密切溝通，並支援各地分公司需求，在與前老闆打江山6年後，劉繼然去年銜命接下台灣通力董事總經理，要把國際市場經驗帶進台灣。

亞太前兩大電梯品牌 台灣市占卻僅二線

芬蘭商通力電梯是國際4大電機及自動扶梯設備品牌商之一，成立115年，在亞太市占率第二，這家荷蘭品牌從創業第一年就專注電梯與手扶梯開發，從沒有跨足本業以外的領域發展，可見這家公司的專注與保守文化，但也因為如此，通力成為芬蘭少數知名的國際型品牌。

劉繼然盤點通力台灣業務現況，他表示，過去管理團隊相對保守，還有很多市場尚待開發，也就是除了政府公共建設、零售大賣場等市場外，也將拓展飯店旅館、商辦大樓、高級住宅市場。

劉繼然指出，專注工藝是通力的優點，公司傾注資源開發更安全穩定電梯，但過去在業務上，台灣團隊不擅長跟終端客戶溝通互動，如何將服務更有感的呈現，是他接下來要努力的軟實力。

「我們今天去餐廳吃飯，評估餐廳有沒有好的服務，不是說它的廚房有多乾淨，菜有多高水準，完全是看他的服務生跟你的真實互動。」劉繼然說。也因此，從售後保養到即時搶修，通力除邀全球各地專業講師開課培訓，也大舉補足人力，目前為止，通力台灣人數已增加15%，他目標今年底要提高50%人數（相對他上任時）。

客戶面，他也重啟服務能量，要建立跟客戶長期合作關係，「如果我們真的要長期在台灣成功的話，必須以客戶為中心。」因此他要求服務部門拉高造訪頻率，針對不同客戶提供「高於」法規次數的保修頻率，確保設備一直處於安全狀態。

雙星大樓標案入袋！AI助攻優化服務功能

今年初，通力電梯拿下台北雙星摩天大樓指標建案，將安裝94台電梯，其中32台為智慧雙層電梯，18台從1樓至68樓僅需34秒，並有4台可直達頂層觀景層，其中高速電梯一秒可以爬升10公尺，是世界上最快速的電梯。

除速度跟形式，劉繼然表示，通力相對競爭對手中更重視永續，高速電梯具備能量反饋功能，每次使用透過上升下降發電，能把電力回送到建築內使用，平均節省電梯電力30%，最高可以省電35~40%，省電居同業之冠。

另外，雙星大樓也用到通力的DCS Destination Control System流量優化系統，可以協助優化搭梯人潮，舉例將要到同一樓層用戶集中搭乘，可以加快搭電梯效率，另外也可以配合業主需求客製化停靠樓層習慣。

至於AI對電梯產業帶來哪些改變？劉繼然表示，AI在電梯的保養維修上發揮相當大力量，由於電梯產業是高度重視安全的行業，故障跟無法預測的意外可以靠AI提高預警，因此通力跟IBM及AWS合作開發雲端AI大數據資料庫，收集從電梯控制系統到馬達，從溫度到震動頻率數據，建立數百萬台電梯累積的大型電梯數據資料庫，藉此分析預測電梯的故障概率，期望在電梯尚未故障，或者業主尚未察覺故障前，就派出工程師到場維修。

「我們會分類AI預警訊息的緊急程度，最嚴重就是困人，我們會希望在搭乘電梯的人都還不知道自己被困住下，我們就已派人出來處理。」劉繼然說。AI另一個功能是，提前預防性通知工程人員要維修哪些零件，以避免接下來的故障，讓電梯設備的停用率降到最低。

在人力派遣上，要如何安排走修更有效率，也是每日重要任務，「新竹若同時有5個客戶需要維修，系統可以根據團隊人力現在位置，判斷先後順序，甚至收集數據提醒工程師應該帶什麼料件，避免多跑一趟。」劉繼然說。