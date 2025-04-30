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不只LaLaport！台中東區都更再造 這條路化身最美綠廊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
新業「築願景」、「築森鄰」大樓原址為一座舊工廠，如今為兩棟嶄新大樓，樂業一路因此開通，變身最美綠廊。圖／新業建設提供
新業「築願景」、「築森鄰」大樓原址為一座舊工廠，如今為兩棟嶄新大樓，樂業一路因此開通，變身最美綠廊。圖／新業建設提供

台中市東區近年來發展蓬勃，台鐵綠空廊道、台糖湖濱生態園區、三井LaLaport都成為新興人氣景點，也帶動移居熱潮。當地都更案新業「築願景」、「築森鄰」原址為舊工廠，如今成2棟新大樓，原本被工廠阻隔的樂業一路開通，兩側寬廣人行道滿植花樹水綠，變身最美綠廊。

新業建設創辦人穆椿松說，過去由於原址舊工廠阻隔，周邊居民和學童必須繞遠路才能到達成功國小、育英國中。新業建設在以都市更新方式取得土地後，2020年8月拆除舊工廠，歷經4年開發，「築願景」、「築森鄰」相繼在2023年11月及2024年底落成。

其中，新業建設捐讓土地，貫通樂業一路，並規畫兩社區臨路退縮，結合原有人行道寬度，讓這一段樂業一路人行空間寬達9至10米，並且將東光園道的綠意延伸至社區、與鄰里，並且也為孩子提供一條安全寬闊的通學路。

新業建設董事長卓勝隆說，雙建案開發期間，新業也為成功國小整修育英路上的人行道，重新設計圍牆，以穿透感連結校園與城市，邀請藝術家創作童趣作品，陪孩子一起快樂上學趣，獲地方好評。

卓勝隆指出，新業建設立業22年，打造27棟住宅大樓、總戶數3700戶，施工中的建案還有6棟。新業秉持建築職人精神，相信透過好的設計、好的建築，能為環境創造更多可能，東區「築願景」、「築森鄰」兩座社區的落成，就是理念的具體實踐。

新業建設在14期823公園特區推出新案「新業V＆A」，總戶數66戶，規畫29至41坪，二至三房，該案訴求精品工藝般的公共空間，輝映難得園道綠意，以市場少有的折窗空間設計，為居住者創景。

新業建設創辦人穆椿松（左）、董事長卓勝隆（右）介紹，樂業一路打通，人行道滿植花樹水綠。記者宋健生／攝影
新業建設創辦人穆椿松（左）、董事長卓勝隆（右）介紹，樂業一路打通，人行道滿植花樹水綠。記者宋健生／攝影

人行道 願景

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