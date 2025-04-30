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買房實力曝！台灣人在泰國排全球前3大 泰業者台中搶客

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「AYANA台灣首發」吸引60名企業主、自營商、置產客分享交流普吉島的開發經驗。記者趙容萱／攝影
「AYANA台灣首發」吸引60名企業主、自營商、置產客分享交流普吉島的開發經驗。記者趙容萱／攝影

泰國房市吸引大批外國人買房，根據統計，去年外國人在泰國買房置產的前三大，分別為中國大陸、緬甸，台灣。看好台灣人的買房實力，泰國普吉島房產業者T.H GROUP攜手台中相信地產，日前在台中推出「AYANA台灣首發」，吸引60名企業主等參與。

根據統計，外國人2024年投資泰國房產全球前三名，分別為第一名中國大陸，買進5670套房、總投資額達265億泰銖；第二名緬甸，買進1338套房、總投資額達70億泰銖；第三名台灣人，共買進836套房，總投資額達43億泰銖。

「AYANA台灣首發」25日在台中登場，與60名企業主、自營商、置產客等分享交流普吉島的開發經驗。

T.H GROUP台籍營銷總監Allen說，T.H GROUP多年來專注普吉島高端房產開發，繼去年底「陽光海岸海景公寓」交屋與「KORA度假村飯店」營運後，今年在普吉島國際富人區推出旗艦預售建案AYANA海景公寓，以及AYANA山景VILLA，搶攻國際高端買家市場。

其中，AYANA海景公寓536套，每套面積從43平方米至113平方米、1至3房，總價從500萬泰銖至1600萬泰銖；AYANA山景VILLA共有62棟，每棟售價3000萬泰銖起。

Allen分析，普吉島房市快速竄起，除了當地氣候宜人、生活宜居，旺盛的旅遊與長居租賃需求，很多外國人買「度假屋」，可自用、出租，加上泰國政府對外國人來泰國養老的門檻不高，當地多家知名國際學校，也有父母陪子女就學，連帶高端租賃市場也很火熱。

Allen指出，T.H GROUP為讓台灣買家深入感受普吉島魅力，在台中市益豐路四段688號2樓成立台灣客服中心，方便買家諮詢AYANA預售建案，並提供裝修家具配套與代租代管服務。

「AYANA台灣首發」吸引60名企業主、自營商、置產客分享交流普吉島的開發經驗。記者趙容萱／攝影
「AYANA台灣首發」吸引60名企業主、自營商、置產客分享交流普吉島的開發經驗。記者趙容萱／攝影
「AYANA台灣首發」吸引60名企業主、自營商、置產客分享交流普吉島的開發經驗。記者趙容萱／攝影
「AYANA台灣首發」吸引60名企業主、自營商、置產客分享交流普吉島的開發經驗。記者趙容萱／攝影

外國人 套房 泰國

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