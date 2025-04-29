不畏打房、關稅！台中品牌建商新案價量雙穩 為房市撐底

央行919限貸令上路以來，房市歷經半年調整期，加上最近又有川普關稅變數，民眾信心大受影響。不過從實價登錄觀察可見，台中具備地段優勢、捷運等重大交通機能到位，與產品規劃完整的品牌建商，整體價格與買盤仍維持相對穩定，為房市撐底。

市調指出，包括北台中的「漢宇雲衍」、「雙橡園2045」，與南台中「惠宇大然」、「順天MR.L」等指標新案，皆展現出在政策與市場變局中的抗震力，凸顯品牌力與產品力依舊是決定買氣關鍵的核心因素。

盤點台中各指標重劃區，北屯的機捷特區與單元12因擁有捷運與機能雙重利多，而南台中13期也同樣享有捷運，更有商場、公園等優勢，同步展現剛性買盤支撐力道。

目前，上述區域建案平均總價普遍落在2,500萬元以上，吸引市場青睞並創下區域新高，例如「漢宇雲衍」與「雙橡園2045」，這半年來成交數量有目共睹，也雙雙創下區域新高價，展現完整生活機能產品的高度吸引力。

其中，「漢宇雲衍SKY VISION」坐落北屯機捷特區敦富八街、南興路1,513坪雙公園角地，距G0捷運北屯總站僅260公尺，標榜擁有公園宅、學區宅、捷運宅等三重優勢。

全案規劃38至49坪三、四房產品，主打中大坪數剛性自住客層，搭配迎賓車道、空中酒吧、四季泳池等高規格公設。開案至今已揭露64筆交易，內政部實價登錄3月份最新揭露的社區最高單價更達67.4萬元，為區域創「價」又創「量」的雙冠王。

相鄰的單元12，則以低密度住宅區定位，吸引高資產買盤青睞，其中「雙橡園2045」坐擁2,045坪大基地，為區內唯一SRC鋼骨31層地標建築，採單棟設計並退縮逾1,700坪規劃私有花園與專屬車道，實登目前揭露131筆，社區最高價達75.7萬元，成為單元12的領頭羊。

生活機能完整又有捷運綠線途經的南台中，最近13期的個案表現同樣不容小覷，其中「順天MR.L」主攻45坪以上三房格局，基地緊鄰文心秀泰商場與豐樂公園，開案初期即吸引高端自住族目光，目前OPENDATA已揭露44筆成交，社區最高單價87.9萬元，寫下13期新高。

惠宇則在南區推出「大然」一案，目前最高單價也來到71.5萬元，同時也有突破4,000萬元大關的成交，為南區寫下新紀錄；接下來國泰13期新案「蒔萃」也將進場，備受矚目。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，今年房市回歸剛性需求，儘管購屋族審慎度提高，但對於具備抗跌資產條件的產品，反而更敢出手，為品牌力展現的關鍵期，「以實登揭露數據來看，近期品牌新案仍維持一定成交數量，可明顯看出是由品牌個案主導市場動能」。