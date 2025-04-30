台灣工具機廠搶搭人形機器人商機之際，利基型產品接單同步報捷。上銀集團昨（29）日宣布，旗下專業生產各式齒輪刀具與齒輪磨床的邁萃斯，接連奪下日本市場訂單，顯示產品技術再上層樓，已受國際肯定。

上銀（2049）今年3月在台北國際工具機展中，展出大型齒輪磨床GVP-8040+，獲得日本產業領導大廠1億日圓訂單後，昨天再宣布獲得另一家日本知名企業單機1億日圓以上同款機型訂單。

邁萃斯去年底也獲得有「日本齒輪大學」之譽的齒輪大廠訂購客製化專用機，預計5月日本黃金周後交貨。對於上銀集團日本訂單源源不絕，上銀董事長暨邁萃斯董座卓文恒表示，這彰顯日本市場對邁萃斯的高度肯定，並再創台灣工具機業的新紀錄。

卓文恒指出，GVP-8040+為一款專為工程機械、建築機械、風力發電、礦業與起重機產業設計的大型齒輪磨床，適用於少量多樣且大型的齒輪加工。

儘管全球工具機產業景氣趨緩，高端市場對於齒輪加工精度與效率要求持續提升，邁萃斯仍持續不斷進行技術創新與產品升級以符合市場需求。

卓文恒說，台灣工具機產業邁向高端市場的道路充滿挑戰，特別是在與歐美競爭之際，還需面對日本工具機業者受惠於日圓貶值帶來的價格優勢。而邁萃斯不斷精進技術與製造能力，持續朝成為全球高附加價值工具機領導者的目標邁進。