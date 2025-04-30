人形機器人夯 工具機族群樂 和大、直得等接單報捷

全球人形機器人大進擊，台鏈接單號角響起。工具機族群包括上銀（2049）、和大（1536）、直得（1597）、全球傳動（4540）、鈞興（4571）、大銀（4576）、時碩（4566）及台灣精銳等，都傳出合作或接單捷報，今年機器人相關營收占比將有感提升，進入機器人擴大出貨元年。

人形機器人即將迎來量產，業內人士、國際投資機構摩根士丹利（Morgan Stanley）均指出，包括特斯拉、蘋果、輝達等國際大廠，都紛紛來台尋找合作夥伴，主要考量台廠為非紅色供應鏈，同時具備高品質、高精度的競爭優勢，是最大競爭利基。

尤其，特斯拉執行長馬斯克將回歸專注發展公司事業，預料將加速推動旗下Optimus人形機器人布局。

國際人形機器人大廠波士頓動力也入列輝達供應鏈，預期將與台廠主要供應鏈擴大合作，包括長期供應關鏈零組件的上銀、大銀、時碩等，可望迎來爆發性動能。

上銀董事長卓文恒稍早宣示，上銀將擴大布局晶圓機器人、人形機器人及客製化專用（專業）型機器人領域，與國際大廠緊密合作，未來的機器人「從頭到腳」都會有「上銀製造」。

在搶市的決心上，卓文恒以晶圓機器人為例指出，最快三年內，上銀將躋身全球前三大。上銀憑藉諧波減速機、滾柱螺桿等核心技術，也成為國際市場的重要零組件供應商。

另外，上銀與旗下大銀攜手，實現從零組件到次系統的重直整合，並已掌握各種關鍵零組件自主開發，未來將積極切入擴大機器人市場，預計今年機器人占整體營收將可超過一定比重。

和大集團也積極布局人形機器人，目前人形機器人關節關鍵零組件行星減速機，已送交廠商測試中，後續還將切入人形機器人的軸部（骨骼），並計畫成立機器人事業部，專攻人形機器人。

全球傳動瞄準人形機器人商機，投入行星滾柱螺桿開發，目前已有中國大陸及美國業者洽談採購，預期今年下半年起貢獻營收。

鈞興已送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速機等產品，預期今年智能傳動類產品能繳出亮眼成績。

時碩供應高階智慧機器人零組件及感應模組合金殼，也切入波士頓動力供應鏈。直得積極發展微型六軸機器手臂、協作機器人等，現正與組裝廠、實驗室洽談合作中。

台灣精銳生產精密行星減速機，則已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈。



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