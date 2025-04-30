聚界潔能AI數據中心 整合研究成果

聚界潔能國際公司昨（29）日宣布，為了讓全球各領域人士都能對核融合科技發展有更進一步的認識，聚界潔能繼推出Alpha-E教育系統之後，再度發表最新平台技術-核融合AI數據中心（Fusion AI Data Center），並已與八所國際大學與研究機構簽署合作備忘錄（MOU）。

聚界潔能國際日前在摩納哥舉辦的「摩納哥清潔核融合能源論壇」中，正式對外推廣「核融合AI數據中心」。聚界並在論壇現場與八個來自歐、美、亞洲及南美洲八個學術機構簽署MOU，這八個機構包括美國加州大學柏克萊分校、英國牛津大學、美國普渡大學、義大利能源研究中心、澳門理工學院、巴西原能研究院、台灣成功大學、及東歐的蒙特內哥羅大學。

聚界潔能表示，核融合AI數據中心是全球首個專為核融合科研設計的AI數據中心，希望能成為核融合研發界的下一代協作中心。

該資料中心以聚界先開發的Alpha-E教育系統為基礎，將來自大學、國家實驗室、新創公司和產業合作夥伴的實驗、模擬和理論數據整合到一個統一的AI驅動平台中。

針對Alpha-E教育系統，聚界潔能公司也強調，這項產品並非僅限於核融合教育，而是一個涵蓋粒子加速器、電漿科學、核醫學、放射線應用、真空工程、熱傳控制與下一世代能源技術的整合式教育平台。其結合虛擬實驗、模擬模組與產學實作課程，能有效讓高中、大學乃至研究所學生，提前接觸尖端科學與工程基礎，培養具備跨領域思維與實務應用能力的科技創新人才。