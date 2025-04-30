聚界潔能建議政府納入能源政策

聚界潔能公司台灣區總經理張立荃昨（29）日表示，近兩年來全球核融合能源發展已掀起一場新浪潮。從微軟、亞馬遜、OpenAI領導人支持的核融合新創，到Google、Meta推動AI加速核融合模擬，據統計自2021年至今，各國對核融合新創領域的投資已突破120億美元，形成史上最大規模民間核融合研發潮。

他表示，核融合作為潔淨、安全、可持續的能源選項，將是未來AI、超級運算、智慧產業不可或缺的基礎設施。世界各國已積極投入，台灣必須及早布局，正如30年前台灣參與了半導體革命，今天台灣有絕佳的條件， 透過材料科學、精密工業、製造技術、系統整合，參與並主導核融合新產業鏈。

張立荃表示，建議政府應將核融合納入國家能源政策與戰略視野，不僅要積極支持技術研發與實驗室建置，更應同步推動跨領域人才的長期培育。此外，他也呼籲政府積極扶植新能源與科學技術領域之新創企業，建構涵蓋早期資金投入、測試場域提供、專法規指引等要素的完整支持體系，並系統性推動創新生態圈之建立。

政府也應積極促成與全球領先機構合作，引進關鍵技術與資金資源，加速台灣能源科技產業之國際接軌與技術升級，進而在全球能源轉型浪潮中發揮關鍵影響力。