聚界潔能展示核融合技術

國內唯一核融合發展公司聚界潔能國際（Alpha Ring International）與摩納哥Prince Albert II基金會共同主辦的「摩納哥清潔核融合能源論壇（Monaco Clean Fusion Forum）」日前結束。聚界潔能國際執行長劉宇環昨（29）日表示，透過這次論壇，將能讓台灣的核融合技術發展也能揚威國際，造福人類。

這次論壇匯集全球頂尖的核融合領袖、科學家與企業家，與會貴賓包括摩納哥阿爾貝二世親王、國際原子能總署（IAEA）副署長Mikhail Chudakov、美國勞倫斯利佛摩國家實驗室主任Kimberley S. Budil、國際熱核融合實驗反應爐（ITER）組織副總幹事Alain Becoulet、德州儀器技術長Ahmad Bahai等近20人，吸引18個國家、160個研究單位，共250位各國專家出席。

聚界潔能首次在摩納哥舉行論壇，主題涵蓋全球核融合戰略對接、人工智慧（AI）加速核融合應用，以及核融合教育革命。聚界潔能亞洲區董事長谷月涵表示，論壇探討的內容不僅包含核融合科技，還包括不同國家政府政策、以及在醫療等其他產業的應用等。

谷月涵說明，這次論壇邀請的美國勞倫斯利佛摩國家實驗室，以及ITER等大型單位，過去透過國家甚至跨國資源投入鉅資推廣核融合技術已有多年，但是近年來已有愈來愈多民間企業投入，例如聚界潔能等企業用較小的資金規模發展小型核融合設備，並利用AI讓研發成本大幅降低，相信這將有助於縮短核融合商業運轉時間。

此次論壇有一大亮點，就是聚界潔能發表全球首個「核融合AI數據中心」，這座數據中心結合高效能運算、即時分析與遠端模擬功能，打破地理與技術邊界，平台整合來自大學、國家實驗室、新創企業與產業夥伴的實驗數據、模擬結果與理論模型，建構出一個AI驅動的全球協作樞紐，推動核融合科研跨越實驗室疆界。

論壇其他的重點還包括「核融合教育」專場座談， 是聚焦全球頂尖大學如何培育跨學科的新世代科學家，打造下一波核融合革命的尖兵；另外，還有「全球倡議圓桌論壇」，是聚焦美國、歐盟、巴西、義大利等國家政策對接與資金部署，激盪全球合作新模式；最後還有「早期商轉」與「核融合×AI」論壇，主要是探索AI如何成為核融合技術，並從理論走向產業落地的關鍵引擎。