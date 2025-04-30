蔡德忠掌連鎖加盟協會
台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）昨（29）日舉辦第十二屆第一次會員大會，並改選理監事及理事長，杏一醫療用品（4175）總座蔡德忠當選理事長，速食業龍頭和德昌（麥當勞）董事長李昌霖當選副理事長。
新上任的TCFA理事長蔡德忠認為，現今環境變化快速，俄烏戰爭、以哈衝突及美中貿易戰等影響世界的因素延續至今，而美國川普總統展開關稅戰爭，加深全球市場的不確定性。台灣內需市場受到諸多內外部變動因素影響消費力道，嚴格考驗企業經營韌性及應變力，蔡德忠強調，連鎖業是消費市場的第一線，各行業都必須不斷應變。
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