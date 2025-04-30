永慶拚展店 喊招募1萬人
永慶房產集團昨（29）日表示，今年3月集團在全台房市交易量較前月成長35%，首季成交量更超過1.2萬件，集團認為在自身市場優勢展現下，宣布2025年集團全年目標新增200店、全年店數挑戰2,150家，並招募1萬名人才。
永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，房市剛性需求仍在，且看好國內房市長期發展，預期今年加盟體系在年中新授權店可達80店，可望進一步鞏固集團在「房仲第一品牌」地位。
永慶房產集團目前旗下品牌包括永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產，共五個品牌。
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