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台灣連鎖暨加盟協會理監事改選 杏一蔡德忠接任理事長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）29日改選理監事，第12屆理監事企業都是各行業連鎖領導品牌，杏一醫療用品總經理蔡德忠當選理事長，和德昌（麥當勞）董事長李昌霖當選副理事長。侯思蘋/攝影
台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）29日改選理監事，第12屆理監事企業都是各行業連鎖領導品牌，杏一醫療用品總經理蔡德忠當選理事長，和德昌（麥當勞）董事長李昌霖當選副理事長。侯思蘋/攝影

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）29日改選理監事，第12屆理監事企業都是各行業連鎖領導品牌，醫療用品龍頭的杏一醫療用品總經理蔡德忠當選理事長，速食業龍頭的和德昌（麥當勞）董事長李昌霖當選副理事長。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）是台灣最早成立也是最大的連鎖店組織，會員企業都是各行業國內外知名品牌，會員數三百多家，年營業總額超過三兆多元，多數企業是在街頭巷尾服務民眾的重要通路，協會以「同行不是冤家，異業可以為師」為宗旨，建構產業交流平台，逐漸發展成流通產業生態圈，長期努力的目標就是創造消費者美好的生活。

新任理事長蔡德忠從杏一企業旗下僅百家店時加入協會，二十多年來積極參與協會各項活動，至今發展成四百多店的領導品牌，是協會會員的典範。他認為，協會這個平台有很多頂尖優秀企業，可以不斷向標竿學習，協會率先舉辦很多重要活動例如服務金賞認證、全國商店傑出店長選拔、服務天使獎等都是其他組織沒做的，協會出版的「台灣連鎖店年鑑」也發行三十多年，也觀察產業發展趨勢的寶典。

環境變化快速，連鎖業是消費市場的第一線，各行業都必須不斷應變， 蔡德忠認為，協會發展以服務會員為核心，未來將更深入了解各行各業的不同需求，設定可以探討的議題方向，持續推動產業深化學習，協助會員自我超越，追求永續，建立連鎖產業生態圈，共好共榮，造福消費者。

台灣連鎖暨加盟協會理監團隊有三十家企業，都是各領域優秀領導者。TCFA常務理事為：新東陽董事總經理麥升陽、金格總經理林世閎、寶島眼鏡執行副董事長蔡國平、金石堂總經理周家瑜、信義房屋副總經理信泓浚。常務監事為管家婆科技董事長翁素蕙。

TCFA理事為：統一超商協理羅文璣、全聯副總經理林子文、全家便利商店副營運長黃君毅、瓦城集團董事長徐承義、三商行總經理沈國政、安心食品(摩斯漢堡)副董事長高順興、大成集團副總裁韓家寅、新光三越總經理吳昕陽、何嘉仁協理黃俊賢、阿瘦實業總經理郭欣怡、頂呱呱總經理兼執行長史宗岳、全國電子董事長暨總經理林政勲、名留國際執行長鄭仲傑、揚秦國際企業總經理 林麗玲、三商餐飲副總經理林健雄、聯發國際餐飲董事長鄭凱隆。

TCFA監事為：義美食品副總經理高漢克、雄獅旅行社總經理張亞昭、車麗屋汽車百貨董事長卓豐閔、鬍鬚張董事長張世杰、曼都集團董事林明志、住商實業董事長陳錫琮。

全家便利商店 消費 董事長

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