緊盯荷包！香繼光集團5月推出「報稅季省荷包」優惠

美國關稅政策大變動、5月報稅季接踵到來，台灣民眾一邊報稅、一邊緊盯荷包！香繼光集團29日宣布，將於5月推出「報稅季省荷包」優惠活動，為全民找出吃的解方，同時準備好「香香對策」，來撫慰大眾的心與胃。

創立52年的香繼光集團，目前旗下有「繼光香香雞」、「金子半之助」及「日本橋海鮮丼辻半」等3個品牌。其中，「繼光香香雞」在台灣、中國大陸、香港、美國、加拿大、印尼、菲律賓等地擁有500間門市，第3季將進軍澳洲市場。

「金子半之助」現有7家門市，「日本橋海鮮丼辻半」則有2間門市。香繼光集團去年營收逾6億元，集團並規劃二年內申請股票上櫃。

香繼光集團這次率領旗下品牌台灣門市，於5月特別推出報稅季省荷包優惠活動，除了買一送一、周末半價加購之外，還同步揭曉隱藏版省錢妙招，不只讓民眾吃得過癮，更是在這一波報稅季中，周周有驚喜、天天省荷包，成為最暖心的荷包支援小隊。

其中，台式炸雞第一品牌「繼光香香雞」祭出甜甜價，5月8日至5月25日每周四至日，單筆消費滿200元，即享有「美味4選1」的半價加購優惠，包括：阿根廷魷魚93元(原價185元)、蒜脆杏鮑菇38元(原價76元)、海苔墨魚甜不辣35元(原價75元)、美式脆薯28元(原價55元)、飲品38元(原價75元)，多款人氣商品自由選，最高現省超過90元。

此外，隱藏版省錢秘訣，整整5月還有會員專屬加碼，不限金額消費享會員點數3倍送以及85折優惠券2張(消費滿300元可使用1張)，不論是新舊會員都能輕鬆入手，讓民眾吃得選擇更自由，荷包省更多。

另加碼好康懶人福音，不想出門也能輕鬆點，即日起至5月底與foodpanda合作，限定在中山旗艦店、桃園新光店門市，凡消費滿400元即享有85折優惠，若已為foodpand會員，消費滿299元即可使用85折的折扣碼。