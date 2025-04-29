漢達與美國反壟斷案 全部最終付費原告達成和解協議

興櫃生技股漢達（6620）29日公告，子公司Handa Pharmaceuticals, LLC已針對美國反壟斷案的全部最終付費原告達成和解協議，漢達需支付46.5萬美元（約新台幣1,500萬元）的和解金。漢達總經理陳俊良表示，相較於過去與原廠共同被求償2億美元的訴訟，這次的和解對漢達可算圓滿的成果。

漢達公告指出，Handa Pharmaceuticals所涉及的反壟斷案件、與全部最終付費原告等各方達成和解協議，由於原告向美國法院完成撤訴程序後，雙方依協議履行以停止一切紛爭。依和解協議書，Handa Pharmaceuticals需支付和解金額合計46.5萬美元，以履行和解協議中之條款和條件，原告根據和解協議撤回針對Handa Pharmaceuticals就該反壟斷案件所有相關之未決訴訟、行政程序、追索、求償、爭議及主張。

陳俊良說明，這案起於數年前漢達與阿斯特捷利康（AZ）藥廠合作發展的中樞神經產品，被美國其他學名藥廠提起反壟斷訴訟，原告最早對AZ藥廠及漢達等公司提出2億美元的求償。但截至近日，這項反壟斷案的訴訟已到了最後關頭，漢達先與多家美國單位達成協議，預計今年5月將再出席一場聽證會，有信心公司最終可獲得圓滿的結果。