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浩鼎在AACR發表兩項全新技術平台 展現堅強ADC開發實力

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）在國際舞台上持續奮進，該公司29日宣布，近日在美國癌症研究協會（AACR）年會上首次發表創新的ThiOBI平台、和HYPrOBI連接子技術，這兩項自主研發的關鍵技術，能有效強化次世代抗體藥物複合體（ADC）開發能力，讓與會者為之眼睛一亮，並熱烈追蹤與諮詢。

2025年AACR年會25-30日在美國芝加哥舉行，計有來自全球超過2萬名癌症相關領域的專業人士參加。台灣浩鼎在本次會議共發表七篇海報論文，包含初次亮相的ThiOBI平台和HYPrOBI連接子技術。

浩鼎藥物化學處資深處長黃鐙毅指出，ThiOBI平台採用半胱胺酸（Cys-based）鍵結方式，這是目前ADC開發的主流技術，臨床已證實它具潛力的結合位點。他表示，ThiOBI平台透過不可逆半胱胺酸偶聯技術與HYPrOBI連接子結合，為ADC開發提供了更穩定、更可靠的技術解決方案。

黃鐙毅解釋，ThiOBI平台與浩鼎另一獨力開發的GlycOBI平台所使用的醣鍵結（glycan-based）方式不同，ThiOBI採用的半胱胺酸鍵結方式是目前ADC開發使用較普遍的技術，經浩鼎加以改良、優化後，可適用於多種生物分子，包括奈米抗體、抗體片段與胜肽，在動物模型中展現出良好的腫瘤抑制活性。

相較於傳統半胱胺酸鍵結的ADC技術，以ThiOBI平台所開發的ADC產品，具有更優越的藥物動力學特性，這種新世代平台，無異另闢一高效的ADC開發途徑。

浩鼎的GlycOBI平台也運用了HYPrOBI連接子技術，因而大幅提升醣鍵結ADC效能。HYPrOBI™重要優勢是能將原本「無法成藥」（undruggable）的分子轉變為「可成藥」（druggable）的ADC，實現「老藥新用」創新理念。

值得一提的是，浩鼎另一自力開發的HYPrOBI連接子技術，具有以下特性：遮蔽效應（Masking effect）和屏蔽效應（Shielding effect），這兩大關鍵特性解決了傳統ADC開發所面臨的多項挑戰。遮蔽效應透過降低載荷的疏水性，提高溶解度；屏蔽效應則透過在載荷周圍建立保護層，防止藥物在血液中提前釋放，並確保其在到達腫瘤部位後有效釋放。

浩鼎執行長王慧君表示，浩鼎在ADC領域的持續創新，顯示了公司在癌症藥物開發的堅強研發實力； ThiOBI和GlycOBI平台各有所長，也為浩鼎架構了全方位技術平台；浩鼎將根據合作夥伴的不同需求，提供多樣化ADC開發選擇，不僅增強浩鼎在全球ADC市場的競爭力，亦可滿足市場多元化需求。

浩鼎 癌症

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