智慧經營／八方雲集董事長林欣怡 策略思維 引領變革

八方雲集（2753）上市以來，營收連年創下歷史新高，且每股純益皆在8元以上，為餐飲股中的優等生。董事長林欣怡接班近五年來，帶領八方雲集走過新冠疫情、通膨壓力與海外市場挪移，展現穩健的經營韌性與前瞻布局。現年不到45歲的她，不僅成功推動企業轉型與成長，更讓八方雲集2024年營收爬升至80億元大關，穩步邁向百億規模。

大舉投資 導入自動設備

林欣怡接班後，從單店營運提升到供應鏈整合全面布局，皆可見到她的精準判斷與執行力。她成功以牛肉麵帶動整體門市業績成長，今年再推「梁師傅排骨麵」，持續擴大麵食市場版圖。梁社漢排骨4月中也推出平價新品，主打高CP值與使用台灣在地食材，展現企業穩定物價、強化在地供應鏈的策略布局。

八方雲集的轉型不只是產品線擴張，林欣怡更大手筆投資供應鏈，讓企業具備更強的競爭壁壘。近年來，八方雲集設立豬肉截切廠，並導入高度自動化產線，不僅掌握關鍵原料，也提高生產效率，確保門市拓展不受供應鏈瓶頸影響。

同時，國際展店戰略也開花結果，2024年底美國門市突破十家，並完成十家新店簽約，積極擴張海外市場。

林欣怡2020年6月正式接任八方雲集董事長，接手這家由父親林家鈺一手創立的連鎖餐飲集團。她並未止步於維持既有市場，而是積極推動企業轉型，透過策略先行、面向國際、文化扎根三箭齊發，帶領八方雲集開創新局。

林欣怡表示，策略先行，意指以策略思維引領經營模式變革。像是因應人口老化，八方雲集現在已經啟動的國際市場策略、導入自動化設備。另外，氣候變遷下對農業的衝擊、對食材供應的影響，公司該如何預防，這些都是以策略思維帶動經營模式的改變。

其次，近年來地緣政治風險對國際企業的影響，也成為八方關注的重點，以往僅聚焦在台灣內部消費市場，相對穩定與熟悉，這幾年全球化式微，地緣政治興起，區域型經濟市場移轉，都深刻影響八方雲集在海外的戰略選擇。

國際化思維看的不僅僅是銷售市場選擇，還包括國際原物料採購、氣候變遷衝擊帶來的新國際準則（TCFD）、組織人力的多元共融（DEI）等，這也引領著八方雲集往未來十年、20年布局。

人才養成 落實企業理念

此外，企業長遠發展的關鍵，往往在於人才的培育與傳承。八方雲集創辦人給予企業「利他、分享、公益」理念，培養出具有相同DNA的「八方人」，隨著人口老化、世代交替出現，Z世代逐漸進入職場，傳統的訓練方法已不適用，八方改採行以價值理念、尊重多元的角度，吸引未來人才的加入，要如何留下非科技的文化價值，也是領導者的重要挑戰。

回顧八方雲集的發展歷程，從天母德行東路的一家小店起家，靠著平價鍋貼在台灣市場站穩腳跟。如今，八方雲集不只是台灣家喻戶曉的連鎖鍋貼品牌，更已發展成一家跨國餐飲集團，並擁有八方雲集、梁社漢、芳珍蔬食、丹堤咖啡等多個品牌，全球門市數突破1,300家。

這27年的發展歷程，讓八方雲集從庶民鍋貼小吃店，成長為具備品牌價值與國際視野的餐飲集團。隨著營運模式的持續優化與國際市場的擴展，可望成為台灣下一個年營收破百億的餐飲集團。