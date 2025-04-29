古書今贏／祈願不是交易 敬天還須自強

希望諸事逢凶化吉，是每個人的共同願望，想得到「神明」的背書，當然要選用好方式。

《韓非子‧內儲說下》：衛國有名女子向神明祈求，除了平安之外，同時獲利一百匹布，丈夫聽了問她為何祈求那麼少？妻子回答，「求多了，你會拿去買小老婆。」可見即使許願，也要懂知足長樂。

和甲閒聊，甲興高采烈提到最近參加某活動許了願望，我說許願的人那麼多，你怎麼覺得上天會聽到你的心聲？他回說：「我準備不少牲禮。」

聽完後概略估算總值，跟他的祈求相較，不到數千分之一，因為交情好，故意開玩笑：「原來你打算賄賂喔，這樣做是重罪哦。」

他聽了哈哈大笑說：「哪是哪是，我也做很多好事，才敢提出，如果沒給，一定是我做得不夠好，我還是會很努力。」

《公羊傳》：「天子祭天、諸侯祭土」，祭祀上帝的儀節由天子執行，諸侯祭祀后土，各有各的權責。

上帝公正無私愛所有人民，假設資源無限，本於鼓勵向善原則，不待祈求也會賞給有資格的人；有限的話，基於公平正義原則，一定論功行賞讓努力行善的人各得其份。祭祀的目的，是為了感謝上帝之前的照顧，祈求在未來繼續賜予力量，所以酬神不是進行交易。

想拿大賞送小禮的人，顯然存心不良又愛占便宜，一如《墨子》中所說，只注重求，是不對的；看到這樣的人，豈不是每次都會被嚇到想落跑？

至於壞事做盡，自認可以神功護體、風生水起的人，人間那麼多貪官汙吏，其實不必繞遠路，不在家裡閉門思過，還大搖大擺出門，等於汙辱上天的智慧。

左傳莊公十年（西元前687年），齊國攻打魯國，魯莊公決定應戰，曹劌求見莊公，提問憑什麼交戰，莊公提到自己應戰的三大理由：不會只顧自己吃飽穿暖，祭祀禱告憑良心說真話（不會沒做什麼好事，或是沒做好一件事），靠著豐盛牲禮欺騙上天。

曹劌聽了，認為做到上面兩件事，只算小樣，沒辦法得到上天降福，直到莊公說處理訴訟衡情論理，才被評定為民盡心盡力，有資格作戰。

古人認為的天命，得靠自己的努力，裝模作樣對實際沒有幫助，不如本本分分把該做的事做好，有了孚眾望的好願，加上準備充分全力以赴，面對橫逆無憂無懼，自然我命由我無畏無懼。