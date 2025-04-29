管理前哨站／效法黃仁勳 實踐頂尖領導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，被譽為AI教父，這位來自台灣的企業家，在全球舞台上發光發亮，令人折服。所到之處大受歡迎，掀起黃仁勳旋風，也成為各國邀請投資的熱門企業家。

曾拜讀一篇黃仁勳的管理哲學，可說是管理學原理落實與實踐的經典案例，簡單無華，徹底務實，非常有感，值得企業人省思再三。在此整理出以下十項管理思維：

一、用人當用最優秀人才。人才是企業最寶貴的資產，企業選才用人，當然要選用最優秀人才。其次是知人善任，適才適所，使人盡其才，才盡其用，留住優秀人才，樂意貢獻所長。

二、頂級人才，頂級合作。企業的企字是由「人」和「止」組合而成，意指企業是「人之所止」，聚集人才的地方，沒有人才會淪為「止業」的下場。企業和人才之間不但存在著合作關係，而且是一種至高無上的頂級合作關係，有頂級人才參與經營，合作無間，企業才能輝煌騰達。

三、用心傾聽，掌握關鍵，解決問題。造物者極具巧思的給人們兩片耳朵和一張嘴，主要用意是要人們多聽少說。尤其是管理者更要用心傾聽他人意見。用心傾聽才聽得到真正意思，也才知道問題出在哪裡，知道問題出在哪裡才能對症下藥，有效解決問題。

四、不能讓部屬獨自面對挫折。管理學講究分層負責，授權不授責。主管授權之後，還要關心工作進展情形，隨時給予必要協助，教導部屬工作要領與訣竅，給予關懷與鼓勵，不能讓部屬孤單無助的面對挫折。

五、批評是一種無價的禮物。推銷有一句名言說「嫌貨才是買貨人」，人們在工作過程中，常會遇到各種不同的批評。企業人要養成樂觀進取的心態，練就廣納批評的雅量，把批評視為增強功力的養分，因為關心你，才會給你忠懇的批評。

六、不放過任何機會。一旦決定要做的事，就必須下定決心，貫徹到底，更不能半途而廢。貫徹到底猶如清潔掃地，不放過任何一個角落。機會只留給有充分準備的人，不能輕易放棄任何成功的機會。

七、第二名就是頭號輸家。奇異公司前執行長Jack Welch，要求旗下每一個事業，都必須成為該領域的第一名或第二名，因為第三名就已經沒機會了。黃仁勳更積極認為，企業競爭非常激烈，第二名就是頭號輸家，沒有躍上檯面的機會。

八、創造市場取代瓜分市場。企業經營貴在開闊胸襟，放大視野。局限於小視野，只會把自己變小，即使席捲整個市場，也跳不出現有狹小市場的框架。唯有開闊胸襟，放眼未來，做大市場，才能占有更大市場。

九、策略就是選擇要放棄那些東西。策略講究聰明做事，而不只是努力做事。光靠「努力」意指奴才出兩倍力道，還是贏不過聰明做事的人。策略精髓在於有所為，有所不為，選擇不做什麼，有時比選擇要做什麼更重要。

十、大視野，小步伐。大視野是指經營者要有高瞻遠矚的眼光，看別人看不到的未來，大處著眼才能開創新局。小步伐旨在力行反求諸己的功夫，做競爭者做不到的事，小處著手，徹底落實，才是贏得競爭的法寶。

管理工作不是空口講白話，而是要精準掌握贏的關鍵，聰明做事，徹底落實執行，成功達成目標。《論語學而篇》有云：「學而時習之，不亦悅乎」；論語里仁篇曰：「見賢思齊」，黃仁勳的管理思維與成功的事蹟，值得企業人見賢思齊，學而時習之。