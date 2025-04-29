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雲豹能源推綠能永續扎根計畫 協助教會提升能源自主

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）推動的「綠能永續扎根計畫」今年邁入第八年，於 4月26日捐贈3kW太陽光電系統予彰化萬興基督長老教會，幫助教會提升能源自主、減輕用電負擔。當天也特別舉辦了「綠能傳愛．共築永續未來」教育工坊，邀請社區的鄉親一起來認識綠能，從生活出發，啟動屬於地方的綠色未來。

在這場教育工坊裡，綠能不是冰冷的科技，而是一場充滿笑聲與希望的相遇。小朋友們圍著太陽能板，好奇地摸著，第一次這麼近距離認識太陽光電的樣貌；青少年則拿起手機，用自己的語言記錄，拍下趣味短影音，分享綠能如何悄悄改變我們的生活。每一雙動手的小手、每一段拍攝的小故事，都像是種下一顆顆小小的綠色種子。綠能，在每一顆年輕的心中悄悄發芽。

在捐贈儀式上，雲豹能源副總經理譚宇軒分享：「我們不只是想幫助教會節能，更希望成為這片土地轉型的夥伴。太陽光電帶來的不只是電力，更是光與希望，陪伴社區往前走，讓改變一點一滴累積起來。」

彰化萬興教會的潘亞欣牧師也代表社區感謝雲豹能源的支持與陪伴。她說：「這不只是一份設備的捐贈，更是一份心意的分享。從今天起，這座教會，也可以成為一個示範場域，讓更多人親眼看見、親手感受，再生能源的美好與可能。」

自2017年啟動以來，「綠能永續扎根計畫」已走過全台8縣市、17個地點，包括新北、彰化、雲林、嘉義、台南、花蓮、台東及蘭嶼。一路走來，我們把太陽光電帶進教會、學校，也把「能源平權」的信念深植人心。這些努力，也在回應聯合國永續發展目標（SDGs），朝向「可負擔且潔淨能源」、「優質教育」與「減少不平等」的願景前進。

未來，雲豹能源會繼續走在這條路上，擴大公益行動，深化環境教育，陪伴更多社區一起用自己的方式，點亮屬於台灣的永續未來。

太陽光電 綠能

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