中鋼攜手高雄市小港區國中、國小 舉辦母親節感恩音樂活動

慈恩母愛融樂曲，溫馨五月惜福心。為弘揚傳統孝道美德、勉勵學子勤學向上，並協助提升地方教育文化及音樂內涵，中鋼（2002）29日下午攜手高雄市小港區國中、國小，假高雄市立社會教育館演藝廳舉辦「2025年度母親節心馨相應音樂會暨孝親楷模與績優獎學金頒獎典禮活動」，由中山國中校長尹昱文主持，計有小港區17所國、中小學推薦的28位孝親楷模同學，以及榮獲中鋼績優獎學金的51位同學代表出席接受表揚及頒獎，現場更安排知名的巴洛克獨奏家樂團演奏《天黑黑》、《西風的話》及《卡農》等多首中外經典歌曲。此外，高雄市教育局督學沈素甜、小港區區長周益堂、高雄市立社會教育館秘書黃秀芬等貴賓也親臨會場，參加的師生及家長們共約六百人，整場洋溢溫馨感人的濃濃氛圍。

尹昱文致詞時表示，感謝中鋼公司長期以來對於小港區教育文化的關注與用心，今日舉行一場名為「心馨相應」的感恩音樂會，隱含著母親與孩子彼此有著心心相映的感應，也彰顯母愛永不改變，孩子不論年紀多大或離家有多遠，必須回應對於母親的感恩之情。周益堂致詞時首先感謝中鋼對於教育及地方不遺餘力地付出，除了帶動地方發展外，亦建立起與地方深厚的情感，同時也恭喜所有獲獎的同學，期勉未來能持續發揮良善正面的力量，讓社會變得更加美好。沈督學致詞時分享，「父母慈，子女孝」是一個最美的畫面，期勉同學們只要做好自己的本分，父母可以多一點陪伴，美滿的家庭生活一點也不難。

中鋼處長孫宏魁致詞時指出，「世上只有媽媽好」是他從小最喜歡且人人都能朗朗上口的一首歌，「有媽的孩子像個寶，投進媽媽的懷抱，幸福享不了」，整首歌的詞句雖然簡單，但充分顯露出母愛的偉大；另，孫處長也說明，中鋼自1995年開始舉辦孝親楷模及績優獎學金頒獎至今，除了表揚尊親敬長以及學業成績優良表現突出的學生之外，亦期勉同學們在追求知識發展的同時，能重視自身品格與道德涵養。此外，孫處長認為音樂最能感動人心，今年特別安排巴洛克獨奏家樂團演出，希望透過細膩優美的歌曲旋律來傳遞親情的感人美好，也邀請明義國中弦樂團共同參與演出，增進孩子們與一流樂團同場表演的學習經驗。

今日表揚活動中，各校推舉的孝親楷模皆有令人印象深刻且值得學習的事蹟。例如，漢民國小的陳同學，時常付出自己的力量，幫助家人減少負擔，不僅主動幫忙辛苦的爸爸及媽媽按摩與協助家務，且堅持用自己的零用錢來分擔家用支出。另外，明義國中的張同學，前一陣子為了照顧生病的媽媽，以及分攤爸爸照顧家庭的責任而請長假無法上學，在重回學校後非常努力的跟上課業進度外，仍持續幫忙家事及照顧年幼妹妹，相當難能可貴。

典禮活動，在巴洛克樂團及明義國中弦樂團的伴奏及全場同學與家長齊聲合唱《母親您真偉大》的歌曲後圓滿落幕，每一位與會的來賓不僅參加了一場優美的音樂饗宴，更在馨香滿溢的氛圍及彼此互道祝福聲中，提前歡度感人又有意義的母親佳節。