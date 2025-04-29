中興新村地方創生育成村三年有成 48家新企業嶄露頭角

中興新村地方創生育成村三年有成，中興新村活化專案辦公室參事兼主任吳文貴29日表示，目前已累計培育超過172組團隊，48組團隊經過二年輔導而成立新企業公司，其中的鉅田潔淨以ESG為核心開發潔淨材料與永續產品，不僅是地方產業綠色轉型實踐者，其營業額更從1億元飆升至3億元。

國發會今舉行中興新村地方創生育成村執行成果記者會，國發會自2019年接手中興新村的活化與維運後，共投入7,060萬元，整修五棟老舊公有建物，並依功能轉化為地方創生「共享中心」、「共創中心」、「服務中心」、「創生驛」與「地方策」五大場域，其中，「共享中心」贏得2025年美國MUSE設計建築再生類銀牌獎，構築出一座融合創業、生活與公共價值的創生聚落。

吳文貴指出，自2022年起地方創生育成村共有384組團隊申請進駐，172組獲選，48組團隊經過二年輔導而成立新企業公司，還有38組獲得國內外獎助，56組則獲企業採買，當中還有2組獲得近1,000萬元的天使投資。

在創業支持基礎上，中興新村地方創生育成村今年2月公告第五期進駐團隊招募，吸引117組創業團隊申請。吳文貴表示，近年申請組數逐年增加，從第一期至第四期分別吸引73組、54組、57組、84組申請，而今年最新第五期更衝高達117組申請，整體入取率也從初期的五~六成降至今年的二成四。

吳文貴強調，後續透過扶植地方新創事業，讓更多新創團隊成長茁壯，甚至成為未來明星級事業。

吳文貴還提到，中興新村地方創生育成村亦導入AI應用與數位轉型，協助團隊強化創新競爭力與市場洞察力，並積極推動國際鏈結與資源整合，日本川崎市政府、人吉市政府、泰國國家科學院等到育成村參訪，深度交流讓團隊串聯國際市場。國發會也將以中興新村為據點，擴散政策動能與育成成果，讓更多創業夢想在地方發芽茁壯，成為中部區域重要地方創生、新創事業重鎮。